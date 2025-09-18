Un tiroteo en Pensilvania deja tres policías muertos y dos heridos

Tragedia en Pensilvania. Un tiroteo en el condado de York deja tres agentes muertos y dos heridos. El crimen se está investigando. El tirador se quitó la vida tras los hechos. "Nuestros corazones y oraciones están con ellos, con las familias de los fallecidos y con las familias de los agentes heridos", declaró el coronel Christopher Paris, comisionado de la Policía estatal de Pensilvania en una rueda de prensa, donde reconoció que "el dolor será insoportable". La Policía Estatal de Pensilvania se encarga de la investigación del tiroteo.

Los agentes habrían sido atacados mientras cumplían con una orden judicial.

Dos agentes heridos

Uno de los oficiales se encuentra en estado crítico, mientras que el otro está grave en el hospital de Wellspan de York.

El atacante murió, según confirmó el comisionado Paris, quien dijo que no existe ninguna amenaza en curso.

Paris ha afirmado que "hay muchos detalles que la Policía no está lista para revelar" ahora debido a la investigación en curso. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, señaló que le informaron sobre la situación y respondió a la escena en el municipio de North Codorus, donde dijo que "este tipo de violencia no está bien, necesitamos mejorar como sociedad".

