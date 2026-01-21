El susto de Donald Trump en el avión presidencial: obligado a regresar a EEUU cuando se dirigía al Foro de Davos

El avión Air Force One del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha visto obligado a regresar la noche de este martes por un "problema eléctrico menor", poco después de despegar rumbo a Davos, tal y como ha informado la Casa Blanca.

La aeronave despegó a las 21:34 hora local (02:34 GMT) desde la base aérea de Andrews, cerca de Washington, y volvió a aterrizar en el mismo lugar a las 23.07 tras desviarse "por precaución", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Poco antes de iniciar su viaje rumbo al Foro Mundial Económico de Davos, localidad de Suiza, Donald Trump se mostraba optimista con sus pretensiones a la vez que desafiante con los países europeos alineados con Groenlandia y Dinamarca: "Este será un viaje muy interesante, no sé qué pueda pasar. Vais a estar muy bien representados", eran las palabras con las que el presidente de Estados Unidos despedía a la prensa de su país momentos antes de subir a la aeronave.

Cuando el Air Force One llevaba 45 minutos de vuelo, sobre el Océano Atlántico, la tripulación del avión presidencial detectó la incidencia y ponían rumbo de regreso a la capital de EEUU. Según ha informado la prensa que acompaña al líder estadounidense abordo del avión, las luces de la cabina se apagaron brevemente después del despegue pero no se ha ofrecido más información.

Trump tiene previsto en su agenda su primera intervención en esta cumbre, un discurso que centra la mayor parte de la atención internacional, por la incertidumbre y tensiones crecientes entre Europa y Estados Unidos. Por el momento no se conocen cambios en esos planes y la delegación norteamericana, con Trump a la cabeza, cambiará de avión para retomar su trayecto a Suiza.

Aunque el contexto del Foro es económico y se prevé que su intervención se centre en asuntos económicos nacionales, como el incremento precios o el acceso a la vivienda, en respuesta a la creciente críticas internas por parte de su electorado, que consideran ha antepuesto la agenda internacional en el primera año de su segundo mandato, con conflictos como los de Gaza o Ucrania, y por último Groenlandia.

