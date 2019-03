En la rueda de prensa en el vuelo de regreso de Panamá, donde participó en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el Papa Francisco quiere que los obispos "tomen conciencia del drama de los abusos" sexuales y articulen protocolos claros de cómo actuar cuando sucedan, durante la reunión de finales de febrero a la que convocó a las Conferencias Episcopales de todo el mundo.

Francisco explicó que la idea surgió durante una de las reuniones del G9, el grupo de cardenales que le están ayudando a implementar algunas reformas, pues se dieron cuenta de que los obispos no sabían qué hacer en la gestión de los casos de abusos "pues hacían cosas buenas y otras malas".

El Papa Francisco: "El problema de los abusos sexuales continuará porque es un problema humano"

Explicó que este será el primer objetivo de la reunión mientras que el segundo será dar un "protocolo claro" de lo que hay que hacer cuando se produzcan estos casos.

Por otro lado, se ha mostrado partidario de que haya educación sexual en las escuelas aunque ha incidido en que tiene que quedar libre de "las colonizaciones ideológicas". Así ha dejado claro que el sexo "es un don de Dios". "No es el 'cuco'. Es el don de Dios para amar. Que algunos lo usen para ganar plata o explotar a otros, es otro problema. Pero hay que dar educación sexual, objetiva, tal y como es", ha enfatizado.

Sobre la opción de establecer el celibato opcional, ha asegurado que no va a ir tan lejos como para dar un permiso general para que los sacerdotes se casen. Sin embargo, Francisco sí admite que hay un problema con las comunidades católicas remotas en lugares como el Amazonas o algunas islas del Pacífico, donde no hay sacerdotes para celebrar misa.

En esos casos, afirma que puede ser una idea ordenar a un miembro mayor de esas comunidades, incluso si esa persona está casada, para que pueda desempeñar el papel de sacerdote.

Sobre la situación de Venezuela: ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre"

"Si yo entrara a decir hagan caso a estos países o a estos otros, me metería en un rol que no conozco, sería una imprudencia pastoral de mi parte y haría daño", ha sostenido. "Tengo que ser equilibrado. No me gusta la palabra equilibrado. Tengo que ser pastor. Y si necesitan ayuda, de común acuerdo, que la pidan. Eso sí", ha añadido.