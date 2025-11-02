Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

AUSTRALIA

De una simple gastroenteritis a una grave enfermedad hepática: el joven de 17 años que necesita un segundo trasplante de hígado

Lo que parecía ser una simple gastroenteritis cambió por completo la vida de un joven australiano de 17 años. Comenzó a sentirse mal a pocos días de su graduación y, en apenas unas semanas, pasó de tener molestias a necesitar un trasplante de hígado. Un año después, su estado ha empeorado y espera un segundo trasplante.

&quot;Pensamos que era una gastroenteritis&quot;: el joven australiano que necesita un segundo trasplante de h&iacute;gado

"Pensamos que era una gastroenteritis": el joven australiano que necesita un segundo trasplante de hígadoGofundme

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Tenía 17 años y, como un adolescente normal, se preparaba para graduarse en unos días, pero empezó a encontrarse mal. Parecía una simple gastroenteritis, pero terminó convirtiéndose en una pesadilla. Ashton Graham, de Nueva Gales del Sur, Australia, está ahora ingresado en el hospital luchando por su vida mientras espera un segundo trasplante de hígado.

Todo empezó en 2024. Su madre, Kimbley, recuerda que el adolescente solo había vomitado un par de veces en su vida. Pero esta vez era diferente: los vómitos eran constantes y un análisis de sangre reveló que sufría una insuficiencia hepática aguda idiopática. "Pensamos que era algo pasajero, pero los médicos dijeron que todo estaba fuera de control", contó.

Los médicos intentaron estabilizarlo con un tratamiento urgente, pero el daño era demasiado grave. En cuestión de días, Ashton tuvo que someterse a un trasplante de hígado que le salvó la vida.

Complicaciones y una nueva batalla

Durante un tiempo pareció recuperarse, pero las complicaciones volvieron a llegar. Su sistema inmunitario estaba tan debilitado que comenzó a encadenar infecciones: neumonía, bacterias en la sangre, problemas en las vías biliares... "Cualquier cosa le hacía recaer", explica su madre.

Hoy, Ashton apenas puede moverse. Ha perdido 15 kilos, solo puede beber líquidos y pasa los días postrado en la cama. "No quiere ver a sus amigos, se siente fatal. Pero sigue siendo un guerrero, nuestro Superman", dice su madre.

Recaudación para el tratamiento

La familia del joven ha lanzado una colecta para poder costear el tratamiento y los cuidados mientras esperan una nueva oportunidad. Ya han recaudado más de 89.000 de los 100.000 dólares australianos que necesitan.

"El dinero servirá para cubrir los gastos médicos y estar a su lado todo el tiempo posible", explican. Mientras tanto, Ashton sigue en el hospital, aferrado a la esperanza de que llegue pronto ese segundo trasplante que le permita recuperar su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Rusia y Ucrania convierten los drones en su nuevo ejército premiado: dinero, puntos y "zonas de caza"

Uno de los drones utilizados en la guerra entre Rusia y Ucrania

Publicidad

Mundo

Animación del 'Poseidón'

Rusia presenta su nuevo submarino nuclear 'Khabarovsk' mientras refuerza sus contactos con Venezuela ante la presión de EEUU

Bebidas alcohólicas

Una joven de 23 años muere tras hacer un reto de beber alcohol

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Rusia admite contactos con Venezuela para ayudar a Maduro tras los ataques estadounidenses en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de Departamento de Guerra, Pete Hegseth
EEUU

Estados Unidos confirma la muerte de tres "narcoterroristas" en un nuevo ataque en el Caribe

"Pensamos que era una gastroenteritis": el joven australiano que necesita un segundo trasplante de hígado
AUSTRALIA

De una simple gastroenteritis a una grave enfermedad hepática: el joven de 17 años que necesita un segundo trasplante de hígado

Varios heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Huntingdon (Reino Unido)
Reino Unido

Nueve heridos graves en un apuñalamiento en un tren en Reino Unido: dos detenidos y descartan móvil terrorista

10 personas han resultado heridas, nueve de ellas con "lesiones que ponen en peligro su vida". El Gobierno de Keir Stramer asegura que este atauque debe ser visto como un "incidente aislado".

Imágenes duras: colonos israelíes matan ovejas en ataques a granjas y casas palestinas en Cisjordania
VIOLENCIA EN CISJORDANIA

Duras imágenes: colonos israelíes matan ovejas en ataques a granjas y casas palestinas en Cisjordania

No solo acabaron de forma brutal con los animales, también causaron graves daños en la propiedad. Y no es la excepción. Los palestinos de Cisjordania denuncian que sufren ataques de ese tipo cada vez con más frecuencia.

Imagen de Hamás entregando los cuerpos sin vida de los rehenes israelíes

Israel asegura que los tres cuerpos entregados por Hamás no pertenecen a ningún rehén y bombardean Jan Yunis

Varios buques de guerra estadounidense están cada vez más cerca de Venezuela

Varios buques de guerra estadounidense están cada vez más cerca de Venezuela

"Sólo maté a personas que se lo merecían": la historia de Pedrinho Matador, el asesino en serie brasileño que inspiró a Dexter

"Sólo maté a personas que se lo merecían": la historia de Pedrinho Matador, el asesino en serie brasileño que inspiró a Dexter

Publicidad