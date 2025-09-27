Sarah Ferguson le escribió una carta de disculpa a Epstein por llamarle pedófilo: "Amigo fiel, siempre generoso y supremo"

Elon Musk, Steve Bannon o Peter Thiel, el fundador de PayPal, son solo algunos de los nombres que aparecen en la agenda de Jeffrey Epstein hecha pública este viernes por varios congresistas demócratas encargados de investigar si existe relación entre el fallecido delincuente sexual y otras figuras influyentes del ámbito económico y político mundial.

En realidad, estos documentos no apuntan a una conducta delictiva de nadie, pero sí demuestran la amistad o contactos que mantuvo Epstein con algunas de las personas más poderosas. Como Bill Gates o Steve Bannon, el que fuera jefe de campaña de Trump. Con ambos anotó sendos desayunos.

Pero quizá lo más llamativo es la aparente estrecha relación con Elon Musk, con quien —según apuntó aquí Epstein—, tenía pensado ir a una isla. "¿Se mantiene en pie?", anotó el financiero.

La relación con el príncipe Andrés

Los viajes en los jets privados son lo más sustancioso de esta agenda. Aquí se demuestra que en un trayecto entre Nueva Jersey y Palm Beach, en Florida, uno de los ocupantes de la aeronave era el príncipe Andrés de Inglaterra.

Cabe recordar que Andrés mantuvo amistad con Jeffrey Epstein desde los años 90. Las fotografías de ambos juntos caminando por Central Park dieron la vuelta al mundo. Epstein había salido de prisión poco antes, después de cumplir condena en 2008 por delitos sexuales con menores. Ver al príncipe británico caminando públicamente con él fue interpretado como una muestra de cercanía, pese a la gravedad de los antecedentes de Epstein.

Además, existe otra foto muy conocida en la que aparece el príncipe Andrés abrazando a Virginia Giuffre, una de las mujeres que denunció a Epstein y que declaró que había sido obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en tres ocasiones cuando ella era menor de edad. Andrés ha cuestionado públicamente la autenticidad de la foto.

Por cierto, que estos días la prensa británica revela que su exmujer, Sarah Ferguson, escribió en 2011 unos supuestos emails a Epstein ahora filtrados pidiéndole disculpas por haberle llamado "pedófilo" en público. Según la duquesa de York, lo hizo aconsejada y casi presionada para mantener su reputación como escritora infantil. A Epstein le llama "amigo fiel, siempre generoso y supremo para ella y su familia". Hay que recordar que Epstein saldó en su día varias deudas de la todavía duquesa de York.

Promesas de transparencia desde el Congreso de EE.UU.

Los documentos divulgados este viernes forman parte del material que el Departamento de Justicia había prometido entregar al Congreso, tras varias semanas de fuerte tensión durante el verano entre los partidarios de Donald Trump. Esa presión surgió después de que, en julio, el Gobierno anunciara que no facilitaría más información sobre el financiero neoyorquino acusado de abusos sexuales.

Cuando el gobierno de Trump dijo que no facilitaría más información, en Estados Unidos se desató la indignación entre las bases del movimiento MAGA (acrónimo de 'Make America Great Again'), que dan crédito a teorías —respaldadas en ocasiones por el propio Trump— según las cuales existiría una "lista de clientes" de Epstein que vincularía a personalidades influyentes del mundo político y económico con abusos sexuales a menores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.