Rutte defiende a Trump por querer controlar Groenlandia: "Está haciendo lo correcto para la OTAN"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este lunes que la Alianza va en buena dirección para mejorar la defensa de Groenlandia y del Ártico ante una posible mayor actividad de Rusia y China. Rutte no se ha referido directamente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar por la fuerza la isla ártica, aunque sí se ha mostrado en una postura defensiva ante los argumentos del mandatario.

"Quiero destacar que todos los aliados coinciden en la importancia de la seguridad del Ártico, ya que sabemos que con la apertura de las rutas marítimas, existe el riesgo de que Rusia y China se vuelvan más activas", ha recalcado Rutte en una rueda de prensa en Zagreb tras reunirse con el primer ministro croata, Andrej Plenkovic.

Rutte ha destacado que, como Alianza y especialmente junto a los países limítrofes con la región, llegan a la conclusión de que la defensa colectiva es necesaria y que es crucial hacer todo lo posible para proteger el Ártico. "Se trata de una parte vital del territorio de la OTAN", ha subrayado, y expresa la convicción de que los aliados "están trabajando en la dirección correcta".

Evita responder a las amenazas de Trump

Al ser preguntado los periodistas sobre las amenazas de Trump de controlar Groenlandia por la fuerza si fuera necesario, Rutte ha afirmado que su "única preocupación es cómo mantenernos seguros contra los rusos y contra cualquier otro adversario". "Mirad lo que está haciendo China al desarrollar rápidamente sus propias fuerzas armadas, pero también lo están haciendo los norcoreanos y otros", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que hay ocho países árticos, de los que siete son de la OTAN, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y cinco países europeos, Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, quedando así un país fuera de la Alianza: Rusia. También China se ha convertido prácticamente en un país ártico, según ha explicado, por la extensión de sus actividades e intereses en la región.

Rutte asegura que el año pasado la OTAN cerró con éxito debates sobre cómo, como alianza, trabajar juntos para garantizar la seguridad del Ártico. "Actualmente estamos discutiendo el siguiente paso, cómo asegurarnos de dar un seguimiento práctico a esas discusiones para (...) asegurarnos de que el Ártico se mantenga seguro, ya que todos estamos de acuerdo en que eso tiene que ser una prioridad", ha señalado.

Además, ha negado ante los periodistas que tenga el hábito de elogiar excesivamente a Trump, sino que, según indica, lo hace "sólo en base a hechos, que existen". "Lo hago siempre cuando personas contribuyen a la alianza y hacen cosas buenas, y creo que Donald Trump está haciendo lo correcto para la OTAN, animándonos a todos a gastar más para igualar el gasto de Estados Unidos", sostiene.

El secretario de la Alianza recuerda también que, en la cumbre de La Haya, la Alianza ha decidido subir al 5 % del gasto en defensa, incluida infraestructura crítica y otros gastos. "Estoy absolutamente convencido de que sin Donald Trump nunca habríamos obtenido ese resultado en la cumbre de La Haya", sostiene.

No obstante, España fue la excepción, ya que el presidente Pedro Sánchez se opuso, afirmando que el compromiso se podía lograr dedicando sólo un 2,1 % del PIB que es una cifra muy por debajo del 3,5 % que se consideró como el baremo mínimo. Desde entonces, Donald Trump ha lanzado varios avisos al país para que cumpla lo pactado en la cumbre de La Haya.

"Creo que tendrás que hablar con España. España no es jugador de equipo. Así que, salvo España, todos están al cien por cien. Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente", declaró Trump.

Quizá Rutte no se muestre tan preocupado por las intenciones de Trump, pero los 27 integrantes de la Unión Europea sí lo están. La Comisión Europea ha hecho un llamamiento a debatir la propuesta del comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, para la creación de una fuerza militar europea de 100.000 personas que sea permanente y lo suficientemente "potente" para defenderse de amenazas externas sin la ayuda de Estados Unidos.

Albares dice que OTAN podría reforzar la seguridad

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido a Estados Unidos que detenga la "presión" sobre Groenlandia y asegura que si realmente hay problemas con la seguridad de la isla danesa los miembros de la OTAN estarían dispuestos a reforzarla, pero para ello deben ser conscientes primero de esas amenazas.

"Si en torno a Groenlandia o en el Ártico hay en estos momentos elementos o situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de la Alianza Atlántica, yo estoy seguro de que todos lo podríamos analizar y si hay que reforzar la seguridad se reforzaría", ha indicado el ministro.

Groenlandia quiere que la OTAN defienda de la isla

El Gobierno groenlandés se ha mostrado este lunes a favor de que sea la OTAN la que se haga cargo de la defensa de este territorio autónomo danés, con el que se quiere hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por motivos de seguridad nacional. "Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca. Groenlandia es, como parte de la Mancomunidad del Reino, miembro de la OTAN, por ello la defensa de Groenlandia debe ocurrir a través de la Alianza", señala en un comunicado el Gobierno groenlandés.

