Rupert Murdoch publica una carta de disculpa en la prensa británica

Como ya se había adelantado, en el mensaje, firmado por el propietario de News Corporation, Murdoch pide perdón por "el daño causado a las personas afectadas" y lamenta "no haber actuado antes" para resolver el asunto.

El escándalo de las escuchas ilegales del "News of the World", que era el periódico más vendido en el Reino Unido hasta que cerró hace una semana por la crisis, amenaza al imperio mediático del magnate de origen australiano.

Sus colaboradores más fieles, la ejecutiva Rebekah Brooks y Les hilton, ya han dimitido y el próximo martes Murdoch tendrá que comparecer en un comité de los Comunes para dar cuenta de lo sucedido.

Además, el FBI ha abierto una investigación en Estados Unidos ante la sospecha de que algunos medios de Murdoch pudieran haber intervenido los teléfonos de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, como hicieron en el Reino Unido.

En su mensaje, Rupert Murdoch señala que "lamentamos no haber actuado antes para resolver las cosas" y, ya en primera persona, reconoce que "me doy cuenta de que pedir perdón no es suficiente".

Ayer, Murdoch se reunió con la familia de la niña asesinada Milly Dowler, cuyo móvil fue intervenido por periodistas del "News of The world", en un caso que causó indignación entre la opinión pública británica y fue el detonante de la actual crisis.

El anuncio de News Corporation es publicado hoy en los diarios "The Guardian", "Daily Mail", "Daily Telegraph", "Financial Times", "The Independent", "The Sun" y "The Times", estos dos últimos propiedad de Murdoch.

El propietario de News Corporation afirma que su negocio fue fundado "con la idea de que una prensa libre y abierta debería ser una fuerza del bien en la sociedad" y señala que en los próximos días se precisarán las medidas que tomará la empresa para investigar lo ocurrido y evitar que se repita.