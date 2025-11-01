Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
GRAN MUSEO EGIPCIO

El Rey Felipe VI asiste a la inauguración del Gran Museo Egipcio en El Cairo

El museo alberga más de 100.000 vestigios del Antiguo Egipto, lo que lo convierte en el museo arqueológico más grande del mundo.

Marta Alarcón
Publicado:

Tras varias décadas de espera y secretismo, por fin Tutankamón ha estrenado su nueva casa en el Gran Museo Egipcio, que se ha inaugurado este sábado en El Cairo. Un acontecimiento que no se ha querido perder el rey Felipe VI, quien ha asistido acompañado de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el embajador de España en la República Árabe de Egipto, Sergio Román Carranza.

"El mensaje que Egipto quiere proyectar al mundo"

La ceremonia de apertura del Gran Museo Egipcio arrancó este jueves en las pirámides de Guiza, en un evento que mezclaba imágenes y música en directo, con desfiles de figurantes inspirados en el Antiguo Egipto. Además, estuvo acompañada por el vuelo de aviones sobre las pirámides y el museo con el lema "bienvenidos a la tierra de la paz" y por un discurso del primer ministro del país árabe, MustafaMadbuli, quien subrayó que este museo es "un evento único en todos sus sentidos, es el mensaje que Egipto quiere proyectar al mundo". A dicho evento acudieron 39 jefes de Estado, reyes y príncipes de todo el país.

El museo arqueológico más grande del mundo

Alberga más de 100.000 vestigios del Antiguo Egipto, lo que lo convierte en el museo arqueológico más grande del mundo consagrado a una única civilización: la faraónica. Entre los tesoros del museo, el de Tutankamón despierta especial interés. Su cerca de 5.000 objetos funerarios se reúnen por primera vez en un mismo espacio.

