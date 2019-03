Relato de una noche angustiosa en Morelos tras el terremoto

TERREMOTO EN MÉXICO

Magda Bujdud, que vive en Morelos, con 12% de batería en su móvil cuenta a través de sus redes sociales cómo vivió el terremoto y cómo esta pasando la noche, completamente a oscuras. "No tenemos luz, no tenemos agua. Hay muchos derrumbes. Es el terremoto más terrible que he vivido. Estamos con golpes pero vivos".