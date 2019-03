Reino Unido celebra su tradicional carrera "con la mujer a cuestas"

CORREN 380 METROS

En el Reino Unido se ha celebrado, como cada año, la tradicional carrera "con la mujer a cuestas". 380 metros que hay que cubrir lo más deprisa posible y sin dejar caer a la compañera. No se sabe muy bien cómo empezó esta competición, pero algunos creen que tiene sus orígenes en la época de los vikingos. Se trata de una carrera de obstáculos muy peculiar porque la dificultad no está en esquivar las trampas si no que reside en tener que llevar a "la mujer a cuestas". Durante 380 metros los hombres cargan a su pareja de carrera femenina al hombro y saltan conos, soportan cubos de agua y demás impedimentos.