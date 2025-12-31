La reina Camila confiesa que sufrió un intento de agresión sexual cuando era adolescente: "Le di un taconazo en los testículos"

La reina Camila ha hablado por primera vez del intento de agresión sexual que sufrió siendo adolescente mientras viajaba en un tren a Londres. La historia se dio a conocer en la publicación de un libro llamado 'Poder y el Palacio' (Power and the Palace en ingles) firmado por Valentine Low, excorresponsal real del Times. Una confesión que ella misma habría confiado a Boris Johnson en 2008, cuando este era alcalde de Londres.

La reina consorte asegura haber sentido "ira" al vivir en persona un ataque como este cuando era adolescente, en una conversación con el periodista de la BBC John Hunt y su hija Amy, cuya familia fue asesinada el año pasado en un ataque doméstico con ballesta, la esposa del rey Carlos III contó que, de joven, un hombre intentó atacarla en un tren, y ella se defendió. "Recuerdo algo que había estado rondando por mi mente durante mucho tiempo, que cuando era adolescente, me atacaron en un tren, y lo había olvidado, pero recuerdo que en ese momento me enfadé mucho. Era ira", confesó la reina británica.

Un taconazo en los testículos

Según relata, tendría entre 16 y 17 años y se encontraba leyendo un libro en un tren camino a la estación de Paddington, cuando un hombre al que no conocía la atacó y ella tuvo que defenderse. El libro relata que, para zafarse de su agresor, la reina utilizó el tacón de su zapato para golpearle en los testículos, algo que su madre le habría recomendado, para después alertar a las autoridades en la estación, donde el hombre fue detenido.

Camila también recordó en la entrevista cómo, al reunirse con su madre tras bajar del vagón, esta le preguntó por qué tenía el pelo de punta y le faltaba un botón del abrigo. "También recuerdo la ira y cómo estaba furiosa por ello. Eso ha permanecido latente por muchos años", comentó la esposa de Carlos III. En los últimos años, buena parte de la labor pública de la reina se ha centrado en apoyar a las víctimas de la violencia doméstica, agresión sexual y violación, y ha visitado centros que ayudan a mujeres que han pasado por incidentes de este tipo.

