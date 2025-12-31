El regreso de Trump, el apagón, la muerte del papa o la revuelta contra Netanyahu... los momentos más destacados de un convulso 2025

El año 2025 cierra como uno de los más intensos de la historia reciente de España. Doce meses marcados por crisis energéticas, catástrofes naturales, hitos judiciales sin precedentes y una elevada tensión política que ha puesto a prueba a las instituciones. Junto a estos episodios, la economía ha mantenido un crecimiento sólido, aunque acompañado de desequilibrios sociales como el encarecimiento de la vivienda.

Desde el mayor apagón eléctrico registrado hasta el primer ingreso en prisión de un diputado en activo o la condena de un fiscal general del Estado, la cronología de 2025 deja una sucesión de acontecimientos que han condicionado la agenda política, judicial y social del país.

Crisis climáticas y emergencias sin precedentes

El año comenzó con un episodio político relevante el 16 de enero, cuando Sumar sufrió una fractura interna en el Congreso. Pocas semanas después, el 6 de marzo, una cadena inédita de seis borrascas de alto impacto —Jana, Konrad, Laurence, Martinho, Nuria y Oliver— atravesó la Península Ibérica. En apenas cuatro semanas, los embalses pasaron del 58% al 76% de capacidad, y alcanzó niveles no vistos en años en varias cuencas.

El 31 de marzo, una explosión por acumulación de gas grisú en una mina de carbón en Degaña (Asturias) provocó la muerte de cinco mineros, uno de los accidentes laborales más graves del año. Apenas un mes después, el 28 de abril, España vivió el mayor apagón eléctrico de su historia reciente. Gran parte del país quedó sin suministro durante horas tras una reacción en cadena de sobretensiones que colapsó el sistema eléctrico.

Incendios, transporte y protestas

El verano estuvo marcado por la peor ola de incendios forestales desde que existen registros. El 16 de agosto fue el día más devastador de un periodo que arrasó más de 300.000 hectáreas, especialmente en León, Ourense, Zamora y Cáceres.

En paralelo, el transporte vivió uno de sus peores episodios el 30 de junio, cuando una avería en la catenaria paralizó la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, afectando a 23 trenes y más de 300 pasajeros, muchos de ellos atrapados durante horas en plena ola de calor.

El 14 de septiembre, las protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España por la presencia de un equipo israelí.

Un año judicial sin precedentes

2025 será recordado por varios hitos judiciales inéditos. El 12 de junio, Santos Cerdán, entonces número tres del PSOE, dimitió y renunció a su acta tras un informe que le vinculaba a una trama de corrupción junto a José Luis Ábalos y Koldo García. Cerdán ingresó en prisión el 1 de julio y permaneció encarcelado hasta el 19 de noviembre.

El 24 de noviembre, Álvaro García Ortiz dimitió como fiscal general del Estado tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación, convirtiéndose en el primero en la historia en ser condenado. El 11 de diciembre tomó posesión Teresa Peramato como su sucesora.

Pocos días después, el 27 de noviembre, Ábalos se convirtió en el primer diputado en activo en ingresar en prisión provisional por una presunta trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia.

Política, economía y cambios de liderazgo

El 3 de noviembre dimitió el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras las críticas por su gestión de la dana de 2024. Fue sustituido el 27 de noviembre por Juanfran Pérez Llorca.

En el plano económico, el 14 de octubre el Fondo Monetario Internacional situó a España como la economía avanzada con mayor crecimiento en 2025, con un 2,9%. Sin embargo, el 19 de noviembre el precio de la vivienda superó por primera vez el récord de la burbuja de 2007, alcanzando una media de 2.153,4 euros por metro cuadrado.

El año concluyó con un fuerte revés electoral para el PSOE en Extremadura el 21 de diciembre, donde obtuvo su peor resultado histórico, lo que provocó la dimisión de Miguel Ángel Gallardo.

Y fuera de España

En el plano internacional, uno de los hechos más determinantes del año fue el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos tras ganar las elecciones. Su vuelta al poder reactivó una agenda marcada por el unilateralismo, la presión sobre los aliados de la OTAN, el endurecimiento del discurso migratorio y un giro en la política exterior estadounidense. Desde su llegada, Trump volvió a situar a Washington en el centro de la controversia internacional, con mensajes contradictorios sobre Ucrania, Oriente Próximo y las relaciones comerciales con Europa y China.

La muerte del Papa y un cambio histórico en la Iglesia

2025 también estuvo marcado por la muerte del Papa, un acontecimiento de alcance mundial que paralizó durante días la actividad institucional del Vaticano y concentró la atención mediática global. El fallecimiento del pontífice abrió un periodo de sede vacante y un cónclave seguido con enorme expectación, no solo por los fieles, sino por líderes políticos y religiosos de todo el mundo.

En Oriente Próximo, Israel vivió uno de sus años más turbulentos. Las protestas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu alcanzaron niveles históricos, con movilizaciones continuadas contra su gestión de la guerra en Gaza, la reforma judicial y la situación de los rehenes. Las manifestaciones, que se extendieron durante meses, evidenciaron una profunda fractura social y política dentro del país y debilitaron la posición internacional del Gobierno israelí.

Ucrania y Gaza, conflictos enquistados

La guerra en Ucrania continuó sin una resolución clara, con ataques recurrentes, ofensivas limitadas y un desgaste creciente tanto militar como económico. A pesar de los discursos sobre posibles vías diplomáticas, el conflicto siguió marcando la agenda de seguridad europea y mundial.

En paralelo, la ofensiva israelí en Gaza mantuvo abierta una crisis humanitaria que provocó condenas internacionales, protestas globales y tensiones diplomáticas, especialmente en universidades y capitales occidentales.

