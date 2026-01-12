Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Cabezas Ecuador

¿Qué se sabe del hallazgo de cinco cabezas expuestas en una playa de Ecuador?

La Policía investiga un mensaje contra la extorsión en Puerto López, escenario de una disputa criminal.

Un polic&iacute;a de Ecuador

Un policía de EcuadorPixabay

Publicidad

La Policía Nacional del Ecuador ha abierto una investigación tras el hallazgo de cinco cabezas humanas expuestas en una playa de Puerto López, en la provincia de Manabí. El descubrimiento se produjo este domingo y ha provocado una fuerte conmoción entre residentes y visitantes de esta localidad costera.

Según la información confirmada por las autoridades, las cabezas estaban colgadas de una cuerda sujeta a dos estacas clavadas en la arena. Junto a ellas apareció un mensaje con advertencias relacionadas con la extorsión a pescadores, un extremo que está siendo analizado por los investigadores.

Un enclave marcado por la violencia

Fuentes policiales han reconocido que Puerto López es uno de los puntos donde se concentran tensiones entre facciones del grupo criminal Los Choneros, que se disputan el control del territorio. Esta pugna ha ido acompañada de una escalada de violencia en la zona, lo que ha obligado a reforzar la presencia de unidades especializadas.

Tras el hallazgo, los agentes acordonaron el área para impedir el paso de personas y preservar la escena. De forma paralela, se activaron equipos de criminalística para levantar indicios y recabar información que permita identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

Identificación de las víctimas

Las primeras pesquisas apuntan a que las víctimas podrían corresponder a cinco personas cuya desaparición había sido denunciada en los primeros días de este año. Se trata de Ángel Mero Muñoz, de 34 años; Jorge Quijije, de 22; Anthony Anchundia, de 20; Bernardo Medranda, de 24; y Daniel Reyes. Según fuentes policiales, Medranda contaba con antecedentes penales por tenencia y porte de armas.

Mientras se avanza en la identificación formal, la Policía trabaja para localizar los cuerpos correspondientes a las cabezas encontradas en la playa. Este aspecto resulta clave para completar la investigación forense y confirmar las identidades, así como para determinar el lugar y la forma en que se produjeron los homicidios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump baraja nuevas acciones militares contra Irán: "¿Me están preguntando dónde atacaré?"

Trump dice que el Ejército de EEUU está "analizando muy seriamente" intervenir en Irán

Publicidad

Mundo

Un policía de Ecuador

¿Qué se sabe del hallazgo de cinco cabezas expuestas en una playa de Ecuador?

Imagen de archivo de Claudia Sheinbaum.

Trump asegura que "están hablando" con Cuba y México descarta una intervención militar estadounidense

A la izquierda, el secretario de la OTAN, Mark Rutte, a la derecha, el presidente de EEUU, Donald Trump

Rutte defiende a Trump por querer controlar Groenlandia: "Está haciendo lo correcto para la OTAN"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez
Venezuela

Delcy Rodríguez se reunió en Doha con el ministro de Exteriores ruso y agentes de la CIA antes de la captura de Maduro

Un chimpancé vocalizando
Animales

Muere Ai, la chimpancé que revolucionó el estudio de la inteligencia animal por reconocer más de un centenar de caracteres chinos

Un manifestante quemando la imagen del líder iraní Ali Jameneí
Irán

Las protestas contra el régimen iraní dejan más de 500 muertos y 10.000 detenidos: "Están cometiendo un crimen internacional"

El pueblo iraní ha salido a la calle en masa para protestar por la creciente inflación y la mala situación económica, encontrándose una respuesta violenta por parte del régimen de los ayatolá, que también los acusa de "enemigos de Alá".

Familiares de presos políticos en Venezuela
Venezuela

Venezuela libera al español Alejandro González de Canales

Durante la noche, han salido de la prisión de la Crisálida nueve personas y otras quince de la cárcel Rodeo 1, donde estaba el español, exmarido de la abogada y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel.

Andrea Ortuño (Imagen de archivo)

Andrea Ortuño, la madre superviviente del naufragio en Indonesia: "Agradecida de vivir lo que he vivido con mis 4 ángeles"

Imagen de archivo de un coche

Una profesora de Texas, acusada de violar a un niño de 14 años en un coche mientras otros dos estaban sentados atrás

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Nicolás Maduro rompe su silencio desde la cárcel: dice que se encuentra "bien" y pide a los venezolanos que no estén tristes

Publicidad