¿Qué se sabe del hallazgo de cinco cabezas expuestas en una playa de Ecuador?

La Policía Nacional del Ecuador ha abierto una investigación tras el hallazgo de cinco cabezas humanas expuestas en una playa de Puerto López, en la provincia de Manabí. El descubrimiento se produjo este domingo y ha provocado una fuerte conmoción entre residentes y visitantes de esta localidad costera.

Según la información confirmada por las autoridades, las cabezas estaban colgadas de una cuerda sujeta a dos estacas clavadas en la arena. Junto a ellas apareció un mensaje con advertencias relacionadas con la extorsión a pescadores, un extremo que está siendo analizado por los investigadores.

Un enclave marcado por la violencia

Fuentes policiales han reconocido que Puerto López es uno de los puntos donde se concentran tensiones entre facciones del grupo criminal Los Choneros, que se disputan el control del territorio. Esta pugna ha ido acompañada de una escalada de violencia en la zona, lo que ha obligado a reforzar la presencia de unidades especializadas.

Tras el hallazgo, los agentes acordonaron el área para impedir el paso de personas y preservar la escena. De forma paralela, se activaron equipos de criminalística para levantar indicios y recabar información que permita identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

Identificación de las víctimas

Las primeras pesquisas apuntan a que las víctimas podrían corresponder a cinco personas cuya desaparición había sido denunciada en los primeros días de este año. Se trata de Ángel Mero Muñoz, de 34 años; Jorge Quijije, de 22; Anthony Anchundia, de 20; Bernardo Medranda, de 24; y Daniel Reyes. Según fuentes policiales, Medranda contaba con antecedentes penales por tenencia y porte de armas.

Mientras se avanza en la identificación formal, la Policía trabaja para localizar los cuerpos correspondientes a las cabezas encontradas en la playa. Este aspecto resulta clave para completar la investigación forense y confirmar las identidades, así como para determinar el lugar y la forma en que se produjeron los homicidios.

