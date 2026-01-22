Qué ha pactado Trump con la OTAN para frenar la tensión por Groenlandia

El presidente Donald Trump dijo que había alcanzado el marco de un acuerdo con la OTAN sobre el futuro de Groenlandia, horas después de que funcionarios de la Alianza discutieran por separado la posibilidad de que Estados Unidos obtuviera soberanía sobre la tierra para bases militares, según tres altos funcionarios cercanos a las conversaciones.

Los funcionarios que asistieron a la reunión de la OTAN dijeron al New York Times que un modelo para el acuerdo sugerido podría ser similar a las bases del Reino Unido en Chipre, que son parte de los Territorios Británicos de Ultramar.

El anuncio de Trump fue parte de una serie de medidas tomadas que parecieron alejar a Estados Unidos de la posibilidad de un conflicto militar y económico con sus aliados por Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. El día encapsuló el enfoque de Trump en su segundo mandato respecto del poder global y la formulación de políticas: alternando entre coaccionar y humillar a aliados que antes eran cercanos en pos de un objetivo que él parece considerar una parte fundamental de su legado.

Después de reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el centro turístico alpino suizo, Trump dijo a los periodistas que el posible acuerdo podría incluir derechos mineros. También dijo que los aliados europeos podrían trabajar juntos en el otro plan de Trump para un sistema de defensa Golden Dome (Cúpula Dorada) para proteger a Estados Unidos de ataques con misiles de largo alcance.

"Es el acuerdo definitivo a largo plazo", declaró Trump a la prensa. "Pone a todos en una posición muy favorable, especialmente en lo que respecta a la seguridad y los minerales". "Es un trato para siempre." Así justificó su decisión de dar marcha atrás a los aranceles que había anunciado para los países que habían enviado militares a Groenlandia.

Según el diario estadounidense, Rutte negoció entre bastidores en los días previos. El secretario general de la OTAN llamó a Trump y le ofreció no tanto una fórmula definitiva como un marco: todos los aliados aceptarían el liderazgo estadounidense en la región. Y, para despertar el interés del presidente, añadió que los socios estaban dispuestos a invertir más en el Ártico, adquiriendo equipo militar estadounidense.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.