Qué es la Operación Resistencia Ártica, el plan para defender Groenlandia de Trump

Alemania, Francia, Noruega y Suecia ya han enviado ayuda militar a Groenlandia ante las tensiones diplomáticas con Donald Trump.

Beni López
Publicado:

Las ambiciones de Donald Trump han movilizado a Europa. Las intenciones del presidente estadounidense por anexionar su territorio a Washington han hecho que varios países europeos muestren su apoyo a Dinamarca con envío de elementos militares.

Un movimiento casi simbólico porque se trata del envío de docenas de militares. Aquí se esconde un mensaje político: decirle no a Donald Trump.

Alemania, Noruega, Francia y Suecia envían ayuda militar a Groenlandia

En este sentido, Francia está siendo un país clave. Macron ha enviado ayuda militar a la isla ártica, que en caso de producirse un ataque, solo lo podría ordenar EEUU.

"La historia no perdona la falta de preparación ni la debilidad. Un primer equipo de militares ya está desplegado y serán reforzados por medios terrestres, marítimos y aéreos" ha expresado el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron.

El país galo se ha unido a Alemania, Noruega y Suecia en la llamada Operación Resistencia Ártica: una serie de maniobras militares con opciones de defensa en caso de ataque.

Puesto que es complejo quitarle a Trump la idea de Groenlandia de la cabeza, Europa ha preferido comunicarse con él en el idioma que mejor entiende el presidente estadounidense: el poderío militar. Los daneses han pedido por optar ayuda a los socios europeos y en 24 horas ya han llegado las primeras tropas a Groenlandia.

Así han llegado las primeras tropas europeas a Groenlandia

Los primeros equipos han aterrizado en la isla en aviones militares, entre ellos, batallones de soldados especializados en alta montaña. Copenhague ha avanzado que se van a unir más barcos, aviones y drones de combate. El objetivo no es luchar contra EEUU, sino demostrar que Europa se toma en serio la seguridad del ártico.

¿Qué hará España?

Ante la situación en Groenlandia, el Gobierno español no descarta participar en la misión europea de vigilancia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que nuestro país valora "reforzar la vigilancia en Groenlandia". No obstante, ha pedido "prudencia" y matiza que lo que se ha enviado a Groenlandia no son tropas militares, sino que lo que se ha enviado son "misiones de reconocimiento sobre el terreno". Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, apela al diálogo en este asunto.

