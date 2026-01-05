Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Putin lamenta el 'éxito' de Trump capturando a Maduro: el líder ruso falló en su intento de hacer lo mismo con Zelenski

China, por su parte, ha pedido la liberación del venezolano y dejar de alterar el gobierno del país.

¿Qué opinan Rusia y China de la detención de Maduro y el ataque de Estados Unidos a Venezuela? Los que son de los grandes aliados del país sudamericano han reaccionado a la ola de noticias y acontecimientos de los últimos días.

Putin envidia el 'éxito' de Trump

Vladimir Putin ha criticado que Donald Trump haya hecho con Maduro lo que él mismo no pudo hacer con Volodimir Zelenski en 2022. "Tales acciones constituyen una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del derecho internacional", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

China pide a EE.UU que deje de "alterar el gobierno venezolano"

Mientras tanto, China ha pedido la liberación inmediata del líder chavista: "China insta a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, a liberarlos de inmediato, a dejar de alterar al gobierno venezolano y a resolver el asunto mediante el diálogo y la negociación", ha explicado Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China.

Un juez de 92 años dirigirá el juicio a Maduro

Por otra parte, Alvin K. Hellerstein, de 92 años, se hará cargo del procedimiento judicial contra Nicolás Maduro, y su elección no es casualidad ya que es uno de los magistrados más experimentados y respetados de la jurisdicción, con una carrera marcada por casos de enorme complejidad jurídica y fuerte repercusión política.

Fue nombrado juez federal en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton, y desde entonces ha presidido procesos relacionados con terrorismo, crimen organizado y litigios civiles de gran envergadura. Su nombre también está especialmente ligado a los procedimientos derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que tuvo un papel central durante años.

