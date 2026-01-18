Protestas en Minnesota: el Pentágono prepara a 1.500 soldados para que intervengan

Ya se ha cumplido más de una semana de la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de Minneapolis, capital del estado de Minnesota, en EEUU. Falleció tras recibir varios disparos a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras protestaba por las medidas de Donald Trump en una operación masiva contra los migrantes de la región.

El mandatario estadounidense ha desplegado a miles de agentes federales, y los ciudadanos de Minnesota denuncian sus violentas actuaciones para llevar a cabo detenciones y deportaciones en ciudades con alta población migrante. Desde el Gobierno lo han definido como "el operativo más grande de la historia", y va a seguir aumentando.

Desde el despliegue masivo de agentes del ICE y la muerte de Renee Good, Minnesota se ha convertido en epicentro de protestas contra las políticas migratorias del país. A raíz de ello, Trump amenazó con aplicar la ley de Insurrección, uno de los poderes de emergencia más importantes, que le permite desplegar a unidades militares para reprimir episodios de desorden civil.

Y las amenazas podrían convertirse en una realidad, ya que el Pentágono ha ordenado a unos 1.500 soldados a prepararse para un posible despliegue en el Estado. El Departamento de Defensa ha activado a dos batallones de infantería de la 11 División Aerotransportada del Ejército, con base en Alaska, por si Trump decide aplicar la ley.

Más allá de un control migratorio

No obstante, varios funcionarios han explicado en 'The Washington Post' que se trata de "una planificación prudente", por lo que no significa que vayan a ser enviados al estado. Mientras tanto, miembros del ICE tratan de frenar las manifestaciones mediante gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, y los activistas han respondido con fuegos artificiales contra los efectivos.

Tanto el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, han condenado la presencia de los agentes federales desde que Trump decidió desplegarlos, y han denunciado que la actuación de los agentes va más allá de un control migratorio. Frey aseguró que los agentes están tratando de provocar a los manifestantes para crear un pretexto con el que justificar el envío de tropas a la ciudad.

La última vez que se empleó la ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993) en California como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de dar una paliza a un conductor afroamericano.

Por su parte, la Guardia Nacional del estado de Minnesota ha sido "movilizada" por el gobernador para apoyar a los efectivos locales "Estamos preparados y listos para responder. Por el momento, no estamos desplegados en las calles de la ciudad", explicó a EFE Andrea Tsuchiya, oficial de relaciones públicas de la Guardia Nacional de Minnesota.

