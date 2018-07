Las profesoras de un colegio ruso reciben a sus alumnos al ritmo de 'Pulp Fiction'

Un total de 24 maestras, y ni un solo profesor, hicieron la exhibición al ritmo de la canción 'You never can tell', que compuso Chuck Berry hace medio siglo y que John Travolta y Uma Thurmann hicieron famosa con su baile en 'Pulp Fiction', en 1994.

Durante varios minutos, las enseñantes mostraron este jueves su coordinación y sus dotes de bailarinas ante la divertida mirada de los padres y las risas poco contenidas de sus alumnos. La exhibición finalizó con una fuerte ovación de los presentes, y con el sonido del timbre que llamaba a maestros y escolares a las aulas.

El alcalde de la ciudad, Mijail Spunov, presente en el acto, colgó en Facebook el video, que apenas ha tardado en hacerse viral.