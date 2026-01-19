La UE prepara un contraataque inédito y masivo a los aranceles de Trump por Groenlandia

La reacción ha sido rápida. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha convocado una cumbre de emergencia en Bruselas con los 27 primeros ministros para tomar decisiones de calado. Pedir a los líderes que viajen a la capital comunitaria con tan poca antelación es una medida reservada únicamente para las grandes crisis. En las últimas décadas, solo había ocurrido por la guerra de Ucrania, por el Brexit o por la crisis financiera de 2008 que casi se lleva el euro por delante.

Los países tendrán encima de la mesa un abanico de propuestas para responder a Trump. Desde las medidas más tibias, hasta la posibilidad de activar por primera vez en la historia de la UE el mecanismo anti-coerción. La conocida como “bazuca económica”. Una herramienta para castigar a un país de manera firme, en muchos frentes a la vez.

Es una opción que se aprobó en 2023, sobre todo pensando en actores gigantes como China, pero desde luego nunca ideado para atacar a un país, en teoría aliado, como es EEUU. Este mecanismo supondría, por ejemplo, poder imponer aranceles, golpear a las grandes tecnológicas de Silicon Valley o restringir el acceso al mercado comunitario a empresas estadounidenses.

Los 27 han recuperado la lista que ya tuvieron que preparar en mayo cuando se libraba una difícil negociación comercial con la Casa Blanca y la UE amagó con gravar cientos de productos americanos. Finalmente, esa lista se guardó en un cajón, ya que en verano se consiguió llegar a un acuerdo. Ahora ese listado se recupera y, según el diario Financial Times, contendría aranceles por valor de unos 93.000 millones de euros en represalia por la amenaza sobre Groenlandia.

Alemania y Francia diseñan la estrategia del ataque

Los ministros de Finanzas de Alemania y Francia se han reunido en Berlín para preparar la estrategia que luego expondrán al resto de socios. Han querido lanzar un mensaje de contundencia. “Alemania y Francia están de acuerdo. No nos dejaremos chantajear. Europa dará una respuesta unida y clara”. Y ahora estamos preparando contramedidas conjuntas con nuestros socios europeos. Las estamos preparando por si el presidente Trump mantiene sus amenazas arancelarias”, ha dicho el alemán Lars Klungbeil.

El germano ha explicado que las acciones inmediatas pasarán por no ratificar esta semana en el Parlamento Europeo el acuerdo que se firmó en verano con EEUU. Y además, los ministros han amenazado con “responder al chantaje económico con medidas muy sólidas a nuestro alcance”.

El titular francés apelaba a la unidad de los 27 como piedra angular de esta respuesta. “Entre amigos, esto es inaceptable. Los europeos debemos permanecer unidos y coordinados en nuestra respuesta y, sobre todo, estar preparados para aprovechar al máximo los instrumentos de la UE, incluido el instrumento anti-coerción”.

Encuentro frontal con Trump en Davos

Esta batalla comercial llega justo antes de que algunos líderes europeos se vean cara a cara con Trump en el Foro de Davos que se celebra en la localidad suiza. Fuentes comunitarias confirman a Antena 3 Noticias que se han pactado unos mensajes comunes entre los dirigentes europeos para tener unidad de mensaje en los posibles encuentros con el presidente de EEUU.

Entre esos puntos se pretende dejar claro que dentro de la UE existe un consenso compartido de que “los aranceles socavarían la relación transatlántica y son incompatibles con ratificar en la Eurocámara el acuerdo comercial firmado entre la UE y EEUU”.

Además, se dejará claro que “los 27 están en disposición a defendernos de cualquier forma de coerción”. Y, por último, se insistirá en recalcar que “no se permitirá que se viole el derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional de Dinamarca y Groenlandia”.

Europa se prepara para una semana de alto voltaje. El choque con EEUU va a más y, esta vez, parece que nadie quiere volver a agachar la cabeza y darle la razón a Trump como ha ocurrido en los últimos meses. La batalla comercial no ha hecho más que empezar.

