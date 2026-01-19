Los portugueses elegirán en una segunda vuelta entre el socialismo o la ultraderecha

El exministro y exlíder de los socialistas en Portugal, António José Seguro, ha vencido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal celebradas este domingo con más del 31% de los votos. Aunque las encuestas apuntaban a una posible victoria inicial de André Ventura, el candidato ultraderechista, no ha logrado imponerse con el 23,5%, de los votos, pero los resultados confirman el fuerte crecimiento electoral de Chega ("Basta"), ya convertido en la principal fuerza de oposición al Gobierno de centroderecha.

Han sido los candidatos más votados entre los 11, número récord, que se han presentado para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa en la jefatura del Estado, pero ninguno ha superado el 50% necesario para evitar una segunda vuelta. Algo que no había sucedido en el país ibérico desde 1986.

El resultado ha sido un fuerte varapalo para el oficialista de centroderecha, Luís Marques Mendes, antiguo líder del Partido Social Demócrata (PSD), que ha quedado relegado al quinto puesto con el 11,3 % de los votos. Le han superado el liberal João Cotrim de Figueiredo (15,9 %) y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo (12,3 %), independiente y muy popular por su papel en la campaña de vacunación durante la pandemia. Este fracaso es también una derrota política para el primer ministro Luís Montenegro, que había respaldado abiertamente a Marques Mendes.

Tras conocerse los resultados, Montenegro ha evitado posicionarse de cara a la segunda vuelta y ha anunciado que su espacio político no dará consignas de voto. El primer ministro, reelegido en mayo al frente de un Gobierno en minoría, deberá convivir con un presidente que no pertenecerá a su mismo bloque político.

Seguro, exlíder socialista retirado de la primera línea durante la última década, ha llamado a la movilización de “todos los demócratas, progresistas y humanistas” para frenar al extremismo. Ventura, por su parte, ha planteado la segunda vuelta como una batalla frontal contra el socialismo y pidió el apoyo de todo el electorado de derechas.

Aunque el presidente portugués no tiene poderes ejecutivos, su papel como árbitro institucional y su capacidad para disolver el Parlamento otorgan a esta segunda vuelta, que tendrá lugar el 8 de febrero, un fuerte peso político y simbólico para el futuro del país.

