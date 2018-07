La policía investiga una red de pederastia en Pakistán que habría abusado de 300 menores

En Pakistán, la policía investiga una red de pederastia que habría abusado, presuntamente, de casi 300 menores desde el año 2009.

"Me drogaron y abusaron de mí, me hicieron un vídeo. Me extorsionaban a menudo con las imágenes y me pedían dinero y joyas". Es el testimonio de una de las 270 presuntas víctimas de abusos. La red utilizaba los vídeos para extorsionar a las familias, a las que amenazaban con publicar las imágenes de sus hijos si no les pagaban. Si esto ocurría, la víctima era obligada a buscar otro niño, la siguiente víctima de abusos a punta de pistola.

Latif Sarr, el abogado de las vísctimas, cuenta que "se trata de una banda de entre 15 y 21 miembros que ha estado sodomizando, violando y grabando a niños y niñas menores de 15 años desde 2009".

Las familias lo sabían desde hace años, pero no fue hasta la semana pasada cuando varias de ellas lo denunciaron.

La madre de una de las víctimas declara que se desmayó "después de ver el vídeo" de su hijo, y que inmediatamente presentó "una denuncia ante la policía". "Eran crueles con los niños. Les intimidaban en los vídeos con armas como hachas y cuchillos. Y les drogaban", añade.

Las autoridades de Punjab restan importancia a la magnitud de los abusos. Aseguran que las acusaciones de pederastia se han hecho públicas tras una disputa por tierras entre dos grupos rivales de la zona, y que los vídeos están siendo utilizados por una de las partes para desacreditar a la otra.