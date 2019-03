El Papa Noel ladrón de Australia que guarda lo que roba en su saco

PREFIERE ATRACAR A REPARTIR REGALOS

En Australia es mejor no fiarse de todo aquel que lleve un traje de Papa Noel. Un hombre con el mítico disfraz rojo y con barba blanca no se dedica a repartir regalos, sino que atraca y mete todo lo robado en su saco. Luego no huye en un carro tirado por renos, sino que lo hace en un todoterreno.