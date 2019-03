El Papa Francisco casa por primera vez a veinte parejas

CASARÁ A UNA MADRE SOLTERA ENTRE OTRAS

"El matrimonio es un símbolo de vida, de la vida real, ¡no es una ficción! Es la reciprocidad de las diferencias, no es un camino fácil, sin conflictos, no... porque de ser así no sería humano. Es un recorrido a veces difícil y conflictivo pero ¡esa es la vida!", dijo.