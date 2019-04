Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón: "Tú y yo no somos gallos de pelea, somos compañeros"

EN UNA CARTA ABIERTA

Pablo Iglesias le dice a Íñigo Errejón que se "enorgullece" de ser su candidato a seguir liderando Podemos, aunque reconoce diferencias. "Te aseguro que me voy a esforzar para lograr la mayor integración de todos los proyectos, pero no me puedes pedir que desvincule mi papel como secretario general de mis ideas", añade.