El opositor Henry Ramos da la orden de retirar todos los cuadros de la 'era chavista' del Parlamento

CAMBIOS DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE VENEZUELA

Las cámaras han recogido el momento en el que Ramos supervisa cómo los retratos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro salen del hemiciclo. "No quiero ver ni un cuadro aquí que no sea el retrato clásico del 'libertador'. No quiero ver ni a Chávez ni a Maduro. Llévense toda esa 'vaina' para Miraflores", se le escucha. Pide también que se lleven un cuadro de "Simón Bolívar falsificado".