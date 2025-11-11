Ola al Zanoun, periodista gazatí: "En cualquier momento podías morir, vives asustado"

Buscando cobertura desde el tejado de su edificio en Gaza, Ola al Zanoun escuchó una explosión. Instantes después varios bombardeos destrozaron todo a su alrededor. Una nube de polvo le envolvió por completo mientras gritaba en busca de sus hijos. Era 19 de octubre de 2024. Ola y su familia acababan de ser víctimas de un ataque israelí.

En una entrevista con Antena 3 Noticias horas antes de recibir el premio internacional de Reporteros Sin Fronteras en Madrid, la periodista palestina nos confiesa que ese fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Abandonó Gaza rumbo a Egipto junto a sus cinco hijos y su marido, Adel al Zanoun, responsable de la agencia France Presse en la Franja.

Israel no ha permitido entrar en Gaza a periodistas extranjeros

El matrimonio ha sido de los pocos que han podido contar al mundo desde dentro cómo han sido los dos años de conflicto, ya que Israel bloqueó la entrada de corresponsales extranjeros a la zona.

"Trabajar como periodista siempre es arriesgado, tu vida está en constante peligro, pero ser periodista en Gaza es estar dentro del infierno", asegura la informadora que añade que su trabajo era "documentar y mostrar toda la violencia de Israel contra la gente y los periodistas".

En Gaza han muerto más de 240 profesionales de la información bajo bombardeos israelís. Para Ola, lo peor era cuando tenía que cubrir un ataque en el que la víctima era un amigo y compañero de profesión.

"En cualquier momento podías morir. Vives asustado, tienes mucho miedo", relata Adel, que considera "héroes" a todos los jóvenes palestinos que dan su vida a diario para narrar cómo se vive en la Franja. Asegura que antes ha cubierto cinco guerras, pero esta ha sido la más difícil al no poder separar "la parte personal de ser una víctima y tener que proteger a sus hijos"; y la profesional de seguir teniendo que cubrir "masacres".

241 palestinos muertos tras la firma del alto el fuego

Un mes después de que se firmara el acuerdo de alto el fuego en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, ambos periodistas denuncian la actitud de Israel, que ha acabado con la vida de otras 241 personas en ataques indiscriminados alegando que Hamás ha incumplido con lo firmado.

"Israel nunca ha respetado ningún alto el fuego en la historia, no nos queda más que tener esperanzas de que los países presentes en la firma presionen para que se respete y se pueda recuperar la vida normal, señala Ola, mientras que Adel desea que "acabe ya esta guerra, que las tropas israelíes se retiren de la Franja y comience la reconstrucción".

Ambos piden que "haya justicia" para los cerca de 70.000 palestinos asesinados en el conflicto y desean volver a sus hogares, recuperar su vida y abrazar a su familia que sigue en la ciudad de Gaza.

"Nosotros no soñamos con tener vidas de lujo, solo queremos lo normal y corriente para vivir como un ser humano" zanja Ola.

