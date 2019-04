Obama protagoniza un 'sketch' humorístico junto al comediante cubano 'Pánfilo'

El presidente de EEUU, Barack Obama, compartió este domingo el reconocido sentido del humor de los cubanos, a los que dedicó un criollo "qué bolá" en un "sketch" donde habla por teléfono con "Pánfilo", el famoso personaje del programa humorístico semanal "Vivir del cuento" de la televisión estatal de la isla.

En un clip divulgado este sábado por la Casa Blanca en las redes sociales puede verse al presidente estadounidense en su despacho asegurando que es el "Obama real" en una conversación telefónica con "Pánfilo", personaje que interpreta el actor cubano Luis Silva.

Silva da vida con este personaje a un jubilado habanero enfrascado en resolver su difícil día a día con distintas peripecias, en un programa que se ha convertido en el más popular de Cuba por su crónica humorística de la realidad del país.

El "sketch" con Obama comienza cuando "Pánfilo" quiere saber si lloverá el día del partido de béisbol amistoso entre la selección cubana y los Tampa Bay Rays, que se disputará el próximo martes.

Para ello llama al Instituto Meteorológico de La Habana, situado en la localidad de Casablanca, pero quien le responde es el propio Obama desde la Casa Blanca de Washington. "¿Pero es Obama, the real Obama?", pregunta el humorista, quien a su vez se presenta como "Pánfilo, de Cuba".

"No me digas, ¿qué bolá?", contesta en español Obama, quien además asegura estar "impaciente" por llegar a la isla y agrega que "el pueblo cubano y el pueblo estadounidense son amigos".

Bromas sobre el equipaje en el aeropuerto habanero y los coches antiguos norteamericanos o almendrones se escuchan en la conversación, en la que Pánfilo alude a la reconocida "hospitalidad del cubano" e invita a su casa al mandatario y a su esposa en caso de que "cuando esté en Cuba, se le enrede (dificulte) el hospedaje".

"La va a pasar bien cuando esté en Cuba. Podemos tomar cerveza y jugar dominó", le ofrece Pánfilo, quien lamenta no poder no organizarle una fiesta porque el mandatario llegará mañana domingo, a lo que el presidente estadounidense responde en español con el "no es fácil" característico de la jerga cubana.

"Nos vemos en la Habana", concluye Obama, que arribará este domingo a Cuba en una visita histórica, la primera de un mandatario norteamericano en activo a la isla en 88 años, y que servirá de impulso al proceso de normalización bilateral. No es inusual que Obama participe en programas televisivos humorísticos y "talk show" en su país, en intervenciones que combinan la política con el entretenimiento.

El "sketch" divulgado este domingo parece un avance de un próximo capítulo del programa semanal "Vivir del cuento" que se emite los lunes por la noche.