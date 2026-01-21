Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una mujer apuñala a su marido después de que él le dijera que había sacrificado a sus perros

La mujer ha sido absuelta del cargo de intento de asesinato tras alegar "amnesia temporal" después del suceso. La pareja llevaba 37 años juntos.

Foto de archivo de un cuchillo

Foto de archivo de un cuchillo

Beni López
Publicado:

Una mujer apuñaló a su marido después de que este le dijera que había sacrificado a sus perros. Los hechos ocurrieron el julio del año pasado en Nolfolk, al este de Inglaterra.

Claire Bridger, de 64 años, ha sido juzgada por el intento de asesinato a su marido Keith Bridger tras casi 40 años de relación. La enfermera admitió apuñalar a su marido en el pecho y abdomen después de ir a la casa de él en Norkfolk. Allí, él le dijo que sus perros habían sido sacrificados.

Según informa Mirror, Claire Bridger negó el asesinato, pero admitió el delito de lesiones. La mujer fue absuelta del cargo de intento de asesinato tras alegar "amnesia temporal", según The Sun.

Sin embargo, tal y como afirma The Sun, los jurados optaron por absolverla por unanimidad del cargo la semana pasada. Bridger dijo que hirió a su marido después de que Keith sufriera lesiones que pusieron en peligro su vida, incluido un pulmón perforado.

La cronología de los hechos

Claire y Keith llevaban juntos 37 años y casados desde hace 30. Tienen dos hijas en común. Ambos pusieron punto y final a su relación en abril del año pasado. En un principio, ella tuvo a sus perros en una antigua casa en Taverham, al este de Inglaterra. No obstante, entregó sus mascotas "ruidosas" y "bastante mordedoras" a Keith.

Claire, quien se sintió "destrozada", recibió una llamada telefónica de sus hijas instándola de que volviera a casa porque de lo contrario tendrían que sacrificar a los perros ante la dificultad de cuidarlos. "Pensé que era una tontería. Pensé que nunca sacrificarían a los perros, pasara lo que pasara", expresó Claire, según The Sun.

El 17 de julio del año pasado, Bridger buscó a sus hijas a la casa nueva de su marido y fue cuando peguntó por los perros, a lo que Keith le dijo: "Sabes lo que pasó con los perros. Están muertos. Los hice sacrificar", afirmó Claire.

La madre contó ante el Tribunal de la Corona de Norwich que abrió la puerta del coche y se dio cuenta de que sus pies se balanceaban hacia afuera. Según una evaluación psiquiátrica, corroboró "una combinación de alcohol y excitación emocional extrema" durante el incidente como causa de la amnesia que sufrió ella.

Según la versión e Keith, él tuvo que emplear sus fuerzas para contenerla mientras los vecinos corrían y le trataban de quitar el cuchillo de las manos. El tribunal escuchó su testimonio y afirmó que sufrió "lesiones graves que ponían en peligro su vida" según recoge The Sun.

Después, este fue trasladado al Hospital Universitario de Norfolk y Norwich, recibió tratamiento por lesiones graves y potencialmente mortales. La sentencia se conocerá el 20 de marzo.

