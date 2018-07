Una mujer de Reino Unido acude al hospital con una ‘intoxicación por agua’

La señora fue hospitalizada por beber demasiada agua. Según ha confirmado el diario británico ‘[[LINK:EXTERNO|||http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/drinking-too-much-water-intoxication-deadly-dangerous-doctor-a7452736.html|||Independent’]], su médico le aconsejó beber abundante líquido y tomó medio litro de agua cada hora para mejorarse de una infección urinaria. De pronto se encontró mal y acudió al hospital londinense King’s College donde le diagnosticaron hiponatremia, una afección grave determinada por los bajos niveles de sal en su sangre que puede causar la muerte si no se trata (tiene una tasa de mortalidad de casi el 30%).

"Recuerdo haber visto mi mano frente a mí temblando violentamente y me pregunté por qué no podía detenerla, luego me di cuenta de que todo mi cuerpo temblaba", así relató la mujer ese angustioso momento. La duda de los médicos ahora es cuál es el límite a la hora de recomendar beber abundante agua. En lo que sí coinciden, es en la importancia de mantenerse bien hidratado e ingerir líquido cuando la orina sea de color oscuro.