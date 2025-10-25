Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere la reina madre Sirikit de Tailandia a los 93 años

Durante más de seis décadas, la reina Sirikit estuvo casada con el rey Bhumibol Adulyadej, quien murió en 2016 y que fue el monarca con el reinado más largo de Tailandia.

Fotograf&iacute;a de archivo de una mujer mientras sostiene una fotograf&iacute;a de la reina madre de Tailandia

Fotografía de archivo de una mujer mientras sostiene una fotografía de la reina madre de TailandiaEFE

Neila Gallego
Publicado:

La reina Sirikit, madre del rey Vajiralongkorn de Tailandia, ha muerto a los 93 años. Así lo ha informado la Oficina de la Casa Real.

La reina madre murió "tranquila" en un hospital de Bangkok a las 21:21 horas, hora local, según el comunicado. Llevaba hospitalizada desde 2019 y sufrió una infección de sangre este mes, añadió la Oficina de la Casa Real.

Durante más de seis décadas, la reina Sirikit estuvo casada con el rey Bhumibol Adulyadej, quien murió en 2016 y que fue el monarca con el reinado más largo de Tailandia. Sus apariciones públicas fueron muy escasas desde 2012 cuando sufrió un derrame cerebral.

Según el comunicado, el rey Vajiralongkorn ha emitido "una Orden Real para que la Oficina de la Casa Real organice el Funeral Real con los más altos honores, según la tradición real". Además, el cuerpo de la reina madre yacerá en el Salón del Trono Dusit Maha Prasat del Gran Palacio.

Día de la madre en honor a Sirikit

El día del cumpleaños de Sirikit, el 12 de agosto, se celebra en todo el país como el Día de la Madre, cuando edificios gubernamentales, oficinas, centros comerciales y apartamentos a lo largo de todo el país cuelgan retratos en honor de la soberana y banderas azules, el color que la representa al nacer un viernes.

Sirikit se hizo famosa en el mundo entero por su sempiterna sonrisa y glamurosa imagen por sus vestidos confeccionados por seda tailandesa. En su país, la reina se dedicó a apoyar diversas fundaciones reales y organizaciones paramilitares que durante la guerra fría se erigieron en defensoras de la monarquía frente a la amenaza del comunismo.

Conoció a Bhumibol en París y la relación se estrechó cuando la joven se convirtió en una asidua visitante del soberano durante su convalecencia en un hospital de Lausanne por un accidente de tráfico. Ambos contrajeron matrimonio el 28 de abril de 1950 en Tailandia, siete días después de la coronación de Bhumibol.

Fotografía de archivo de una mujer mientras sostiene una fotografía de la reina madre de Tailandia
