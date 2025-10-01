Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

China

Muere el influencer Tang Feiji al estrellarse en directo con el helicóptero ultraligero que pilotaba

El streamer ya había sufrido dos caídas menores con este helicóptero debido a fallos en el indicador de combustible.

Helic&oacute;ptero

HelicópteroPixabay

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Conmoción en el mundo de las redes sociales. El influencer chino Tang Feiji, conocido en el universo de las redes como 'Tang Aeronave', ha muerto después de que su helicópteo ultraligero se haya estrellado durante una retransmisión en directo en Douyin, lo que es España se conoce como TikTok.

Fue el pasado sábado 27 de septiembre cuando ocurrió el accidente en el condado de Jiange, ciudad de Guangyuan, provincia de Sichuan. Feiji tenía 55 años y alcanzava cerca de 100.000 seguidores, retransmitía su vuelo a los espectadores.

El portal China Service News (CNS) detalla que Tang había iniciado la retransmisión como solía hacer cada vez que probaba una de sus aeronaves experimentales. Tan solo unos minutos después de despegar, el helicóptero cayó y no tuvo margen para realizar maniobras de emergencia. Autoridades y familiares confirmaron que la muerte fue inmediata y que el accidente se está investigando.

Al parecer, según detallan medios locales, el aparato era un modelo ultraligero de rotores coaxiales, que el influencer había adquirido en 2024 por unos US$49.000. Pesaba 115 kilos y podía alcanzar 600 metros de altura y una velocidad cercana a los 100 km/h, según explicaba el propio Tang en videos previos.

Entre los espectadores hubo diversas reacciones. Hay quienes respondieron en el chat incrédulos, y otros se mostraron preocupados y pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

Además, en las redes sociales, el suceos ha generado un gran debate acerca de los riesgos asociados a las retransmisiones en directo de actividades peligrosas.

Al parecer, según informa CNS, no era la primera vez que este influencer tenía algún percance, pues ya había sufrido dos caídas menores con este helicóptero debido a fallos en el indicador de combustible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos por la falta de acuerdo en el Congreso

El Senado de Estados Unidos

Publicidad

Mundo

Buques de la Global Sumud Flotilla

Última hora de la Flotilla rumbo a Gaza en directo: Israel se prepara para interceptar la Flotilla cuando supere la zona limitada

Vehículo policial en Alemania

Tres detenidos en Berlín por planear atentados contra instituciones judías o israelíes

Helicóptero

Muere el influencer Tang Feiji al estrellarse en directo con el helicóptero ultraligero que pilotaba

Atropello marruecos
Marruecos

Vídeo: Las duras imágenes del momento en el que un hombre pierde las piernas tras ser atropellado por la policía

Mette Frederiksen
Europa

Dinamarca pide el "rearme" de España: "Es el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial"

Trump
Estados Unidos

Trump 'amenaza' con despedir a militares al no recibir aplausos: "Nunca vi una sala tan silenciosa"

El presidente bromeó con el silenció de la sala tras su discurso en la base de la Infantería de Marina en Quántico.

69 muertos y cientos de heridos en el centro de Filipinas por un terremoto
Terremoto - Filipinas - Muertos

Al menos 70 muertos y cientos de heridos por un fuerte terremoto en el centro de Filipinas

Cebú, una provincia en el centro de Filipinas, sufrió las consecuencias más dramáticas del terremoto. Con magnitud 6,9 ha dejado al menos 70 muertos y centenares de heridos. Ocurrió a las 22:00 y sus efectos han quedado registrados en numerosas imágenes.

Flotilla Gaza

Sigue en directo el avance de la flotilla en Gaza: la misión humanitaria entra en "zona de riesgo"

Imagen

Reabre el Oktoberfest de Múnich tras una alerta de bomba e incidentes en la ciudad con dos muertos y dos heridos

La actriz virtual Tilly Norwood

Una actriz creada por Inteligencia Artificial desata la polémica en Hollywood: "No es un reemplazo, es arte"

Publicidad