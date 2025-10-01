Muere el influencer Tang Feiji al estrellarse en directo con el helicóptero ultraligero que pilotaba

Conmoción en el mundo de las redes sociales. El influencer chino Tang Feiji, conocido en el universo de las redes como 'Tang Aeronave', ha muerto después de que su helicópteo ultraligero se haya estrellado durante una retransmisión en directo en Douyin, lo que es España se conoce como TikTok.

Fue el pasado sábado 27 de septiembre cuando ocurrió el accidente en el condado de Jiange, ciudad de Guangyuan, provincia de Sichuan. Feiji tenía 55 años y alcanzava cerca de 100.000 seguidores, retransmitía su vuelo a los espectadores.

El portal China Service News (CNS) detalla que Tang había iniciado la retransmisión como solía hacer cada vez que probaba una de sus aeronaves experimentales. Tan solo unos minutos después de despegar, el helicóptero cayó y no tuvo margen para realizar maniobras de emergencia. Autoridades y familiares confirmaron que la muerte fue inmediata y que el accidente se está investigando.

Al parecer, según detallan medios locales, el aparato era un modelo ultraligero de rotores coaxiales, que el influencer había adquirido en 2024 por unos US$49.000. Pesaba 115 kilos y podía alcanzar 600 metros de altura y una velocidad cercana a los 100 km/h, según explicaba el propio Tang en videos previos.

Entre los espectadores hubo diversas reacciones. Hay quienes respondieron en el chat incrédulos, y otros se mostraron preocupados y pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

Además, en las redes sociales, el suceos ha generado un gran debate acerca de los riesgos asociados a las retransmisiones en directo de actividades peligrosas.

Al parecer, según informa CNS, no era la primera vez que este influencer tenía algún percance, pues ya había sufrido dos caídas menores con este helicóptero debido a fallos en el indicador de combustible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com