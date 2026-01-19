Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

MODA

Muere Valentino, diseñador de moda, a los 93 años

El italiano ha fallecido este lunes en su domicilio de Roma, rodeado de sus seres queridos.

Valentino

Valentino Europa Press

Publicidad

Marta Alarcón
Actualizado:
Publicado:

Este lunes ha muerto el diseñador de moda italiano, Valentino Garavani, a los 93 años de edad. Lo ha hecho en su domicilio de Roma, rodeado de sus seres queridos, según han comunicado en su red social Instagram. Su muerte marca el final de una era dominada por la elegancia clásica, el glamour y una visión del lujo que definió a generaciones.

En el comunicado, escrito por su fundación, detallan que el velatorio tendrá lugar durante el miércoles y jueves, desde las 11:00 horas de la mañana, hasta las 18:00 horas de la tarde, en Piazza Mignanelli 23. Un día más tarde tendrá lugar su funeral, que será a las 11:00 horas de la mañana, en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en Roma.

El legendario diseñador italiano que forjó su carrera a través de vestidos ultrafemeninos hechos con lazos, plumas o plisados, nos dice adiós. Aunque estaba retirado desde el año 2008, lo cierto es que su nombre no ha dejado de sonar, y ahora su legado continúa de la mano de Alessandro Michele, la nueva cabeza de la firma desde 2024.

La historia del diseñador

Nacido en Voghera, Italia, en 1932, Valentino descubrió desde muy joven su vocación por el diseño. Se formó en París, donde adquirió los conocimientos que más tarde darían forma a su inconfundible estilo, trabajando en prestigiosas casas antes de iniciar su propio camino.

A comienzos de la década de 1960 fundó en Roma la firma que llevaría su nombre, acompañado por Giancarlo Giammetti, socio clave tanto en lo creativo como en lo empresarial. Desde sus primeras colecciones, su talento lo posicionó rápidamente en la élite de la moda internacional.

El rojo, su seña de identidad

Valentino construyó una estética basada en la sofisticación, la feminidad y el cuidado extremo del detalle. Su legado quedó especialmente ligado al célebre "rojo Valentino", un tono que se convirtió en seña de identidad de la casa y en símbolo de elegancia atemporal.

Sus creaciones vistieron a figuras históricas de la política, la realeza y el cine, como Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor o Sophia Loren, consolidando su prestigio en alfombras rojas y eventos de alto perfil alrededor del mundo. Además, el diseñador italiano tiene un amplio abanico de vestidos de novia, y ha vestido de blanco a grandes personalidades como: Jennifer López, Gwyneth Paltrow, Marta Ortega, Nicky Hilton o Magdalena de Suecia entre otras.

Valentino Garavani deja un legado imborrable en la historia de la moda: una visión de belleza refinada, un nombre convertido en sinónimo de lujo y una obra que seguirá siendo referencia obligada en la alta costura internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La UE prepara un contraataque inédito y masivo a los aranceles de Trump por Groenlandia

Donald Trump y Úrsula Von der Leyen

Publicidad

Mundo

Valentino

Muere Valentino, diseñador de moda, a los 93 años

Mueren trece alumnos en un accidente de minibús escolar en Johannesburgo, Sudáfrica

Mueren trece alumnos en un accidente de tráfico tras el choque de un minibús con un camión

Seguro y Ventura se disputarán la Presidencia de Portugal en segunda vuelta

Los portugueses elegirán en una segunda vuelta entre el socialismo o la ultraderecha

Donald Trump y Úrsula Von der Leyen
Amenazas Trump

La UE prepara un contraataque inédito y masivo a los aranceles de Trump por Groenlandia

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen
Accidente tren

Europa envía sus condolencias tras la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Europa está con el pueblo español"

Un año de Donald Trump en la Casa Blanca
DONALD TRUMP

Un año de Donald Trump en la Casa Blanca

El martes 20 de enero se cumple un año del republicano al frente del gobierno de Estados Unidos. A lo largo de este tiempo sus políticas han desencado todo tipo de reacciones a nivel nacional e internacional.

ICE Crackdown 2026 Minneapolis Operation Metro
CONTROL MIGRATORIO

Protestas en Minnesota: el Pentágono prepara a 1.500 soldados para que intervengan

Minnesota sufre una profunda crisis política y social desde que Trump desplegó a miles de agentes del ICE en un operativo de control migratorio: "el más grande de la historia". Debido a las tensas protestas de sus ciudadanos contra las actuaciones violentas de los efectivos, el Departamento de Defensa ha activado a dos batallones de infantería de la 11 División Aerotransportada del Ejército, por si Trump decide aplicar la ley de Insurrección.

Policía de París

Un millar de personas se manifiestan en París por la muerte de un inmigrante en comisaría

VÍDEO: Presos de tres prisiones de Guatemala se amotinan y retienen a 46 personas

VÍDEO: Presos de tres prisiones de Guatemala se amotinan y retienen a 46 personas

Bomberos en China

Una explosión en una fábrica deja 2 muertos y 78 heridos

Publicidad