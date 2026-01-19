Muere Valentino, diseñador de moda, a los 93 años

Este lunes ha muerto el diseñador de moda italiano, Valentino Garavani, a los 93 años de edad. Lo ha hecho en su domicilio de Roma, rodeado de sus seres queridos, según han comunicado en su red social Instagram. Su muerte marca el final de una era dominada por la elegancia clásica, el glamour y una visión del lujo que definió a generaciones.

En el comunicado, escrito por su fundación, detallan que el velatorio tendrá lugar durante el miércoles y jueves, desde las 11:00 horas de la mañana, hasta las 18:00 horas de la tarde, en Piazza Mignanelli 23. Un día más tarde tendrá lugar su funeral, que será a las 11:00 horas de la mañana, en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en Roma.

El legendario diseñador italiano que forjó su carrera a través de vestidos ultrafemeninos hechos con lazos, plumas o plisados, nos dice adiós. Aunque estaba retirado desde el año 2008, lo cierto es que su nombre no ha dejado de sonar, y ahora su legado continúa de la mano de Alessandro Michele, la nueva cabeza de la firma desde 2024.

La historia del diseñador

Nacido en Voghera, Italia, en 1932, Valentino descubrió desde muy joven su vocación por el diseño. Se formó en París, donde adquirió los conocimientos que más tarde darían forma a su inconfundible estilo, trabajando en prestigiosas casas antes de iniciar su propio camino.

A comienzos de la década de 1960 fundó en Roma la firma que llevaría su nombre, acompañado por Giancarlo Giammetti, socio clave tanto en lo creativo como en lo empresarial. Desde sus primeras colecciones, su talento lo posicionó rápidamente en la élite de la moda internacional.

El rojo, su seña de identidad

Valentino construyó una estética basada en la sofisticación, la feminidad y el cuidado extremo del detalle. Su legado quedó especialmente ligado al célebre "rojo Valentino", un tono que se convirtió en seña de identidad de la casa y en símbolo de elegancia atemporal.

Sus creaciones vistieron a figuras históricas de la política, la realeza y el cine, como Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor o Sophia Loren, consolidando su prestigio en alfombras rojas y eventos de alto perfil alrededor del mundo. Además, el diseñador italiano tiene un amplio abanico de vestidos de novia, y ha vestido de blanco a grandes personalidades como: Jennifer López, Gwyneth Paltrow, Marta Ortega, Nicky Hilton o Magdalena de Suecia entre otras.

Valentino Garavani deja un legado imborrable en la historia de la moda: una visión de belleza refinada, un nombre convertido en sinónimo de lujo y una obra que seguirá siendo referencia obligada en la alta costura internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.