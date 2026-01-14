Muere a los 19 años la influencer Isabel Veloso, referente en redes en la lucha contra el cáncer

La influencer brasileña Isabel Veloso ha muerto a los 19 años a causa de un cáncer, según ha comunicado su entorno más cercano. La joven, que había convertido sus redes sociales en un espacio de concienciación sobre la enfermedad, deja un hijo de un año, Arthur, fruto de su matrimonio con Lucas Borbas.

La enfermedad apareció por primera vez en octubre de 2021, cuando Veloso tenía 15 años. Los médicos le detectaron un tumor en el cuello y el pecho que comprometía su respiración al presionar el corazón. Tras someterse a varios ciclos de quimioterapia y a un trasplante de médula ósea, en enero de 2023 anunció públicamente que había superado el linfoma de Hodgkin.

Durante ese periodo, la joven documentó su proceso en redes sociales, donde fue construyendo una comunidad de seguidores que encontró en su testimonio un relato directo sobre el cáncer en edades tempranas.

La recaída, durante el embarazo

La evolución de la enfermedad dio un giro un año después. Mientras estaba embarazada de su hijo, Veloso comunicó que el cáncer había regresado y que, en esta ocasión, no tenía cura. En agosto de 2025 anunció que había iniciado cuidados paliativos. "Esta vez el cáncer lo hizo. Solo deseo que estos próximos y últimos seis meses sean los más felices y sinceros de nuestros corazones", escribió entonces.

A pesar del empeoramiento de su estado de salud y de permanecer ingresada de forma permanente en la fase final, la influencer mantuvo su compromiso de visibilizar la enfermedad, compartiendo reflexiones y mensajes dirigidos a otras personas que atravesaban situaciones similares.

El mensaje de despedida de su marido

Tras su fallecimiento, su esposo ha publicado varios mensajes de despedida en redes sociales. En uno de ellos, acompañado de una imagen del día de su boda, celebrada en abril de 2024, expresó: "Hoy mi corazón habla en silencio, porque el dolor es demasiado grande para las palabras. Isabel se ha ido, y con ella va una parte de mí. Pero el amor… el amor no muere".

Borbas destacó la fortaleza de su esposa y el legado que deja en quienes siguieron su historia. "Construimos una familia, un amor que no depende del tiempo ni de la presencia física para existir. Ella vive en mí, ella vive en nuestro hijo", escribió.

En otros mensajes, el joven aseguró que continuará adelante para criar a su hijo guiado por el recuerdo de su madre. "Prometo ser refugio, cuidado y presencia en cada etapa de tu vida", afirmó en referencia al pequeño Arthur.

