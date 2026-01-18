Un millar de personas se manifiestan en París por la muerte de un inmigrante en comisaría

Cerca de 1.000 personas se han reunido este domingo en París para protestar por la muerte de El-HacemDiarra, un inmigrante mauritano de 35 años, que fallecía en circunstancias todavía sin esclarecer, en una comisaría del este de la ciudad durante la madrugada del 14 al 15 de enero.

Según la familia de la víctima, El-Hacem había sido "detenido frente a su vivienda" mientras tomaba café el pasado 14 de enero, aunque la versión de la policía sostiene que estaba fumando cannabis. Tras su arresto, fue trasladado a la comisaría del distrito XX donde falleció, presuntamente por un paro cardiorrespiratorio. Tras lo sucedido, la familia ha presentado una denuncia por "violencias voluntarias que provocaron su muerte", y afirman que existe un vídeo difundido por un vecino, en el que se ve a un policía golpeando a un hombre inmovilizado en el suelo, antes de la llegada de sus compañeros.

Ahora mismo la investigación está en manos de la Inspección General de la Policía Nacional, que será la que analice si la actuación de los agentes fue correcta, y la Fiscalía todavía no ha iniciado un procedimiento judicial.

"Justicia por El-Hacem"

Mientras tanto, este domingo miles de personas se han manifestado frente a la residencia donde vivía la víctima, ubicada en la calle del distrito XX, cerca del cementerio de Père Lachaise. Los asistentes han llevado carteles con mensajes como: "Yo soy El-Hacem, justicia por El-Hacem", mientras que otros han dejado flores junto a la valla de la residencia.

Entre los asistentes a la manifestación han acudido: familiares de la víctima, activistas contra la violencia policial y representantes políticos locales y nacionales. AssaTraoré, hermana de Adama, quien murió bajo custodia policial en 2016, ha denunciado que "Francia maltrata a los inmigrantes", al igual que hacen los Estados Unidos: "Si dejamos impune casos como el de El-Hacem, más personas morirán. Va a suceder como en Estados Unidos, habrá enormes tumultos", ha advertido la activista.

Otros casos en los últimos años

En los últimos años, varios jóvenes de origen inmigrante han muerto tras intervenciones policiales. El caso más conocido es el de Nahel, un adolescente de 17 años abatido a tiros por un agente tras intentar eludir un control en 2023, que provocó protestas masivas en Francia.

