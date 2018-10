Michelle Bachelet recibe un escupitajo en la cara durante un mitin

La expresidenta Michelle Bachelet, una de las candidatas a las presidenciales de la oposición chilena, que ha recibido un escupitajo en su rostro en el marco de su campaña política, advirtió que "si creen que (así) me van a atemorizar, es claro que no me conocen". "Una persona que no entiende la democracia me agredió, pero quiero decirles con toda claridad que si creen que me van a atemorizar es claro que no me conocen", recalcó la exdirectora de ONU mujeres, tras el ataque sufrido en la norteña ciudad de Arica.

Bachelet fue agredida este martes por un hombre que le lanzó el escupitajo cuando llegaba a un encuentro ciudadano que se llevó a cabo en la plaza 1 de Mayo de esa ciudad, situada a 2.050 kilómetros al norte de Santiago. Tras el incidente, un adherente de Bachelet golpeó en el rostro al individuo que momentos mas tarde fue reducido por personal de seguridad de la candidata y entregado a la policía.

El ataque que sufrió la expresidenta (2006-2010), fue condenado por la mayoría de los candidatos, tanto de la oposición como del oficialismo, que también disputarán los comicios presidenciales. Claudio Orrego, candidato de la Democracia Cristiana, dijo en su twitter que el ataque a Bachelet es una "deplorable agresión. Lo condeno con toda mi fuerza. El respeto y el diálogo son la única forma de avanzar como país", subrayó.

En tanto, Pablo Longueira, uno de los candidatos del oficialismo afirmó en su cuenta virtual que condenaba la "agresión a Michelle Bachelet. Esa no es la manera de entenderse en democracia, ni de construir un Chile más Justo", apostilló. El candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami también repudió el incidente: "Condeno cualquier acto de violencia. El de hoy contra Bachelet, es inaceptable". El otro postulante de la alianza oficialista, Andrés Allamand "rechazó categóricamente" la agresión contra Bachelet.

"Acciones de esta naturaleza dañan nuestra convivencia y nuestra democracia y por ello, le expreso a ella, públicamente, mi solidaridad y respeto", aseveró.