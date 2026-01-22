Amberes
Al menos seis heridos en un ataque con cuchillo en Amberes
Hay dos sospechosos detenidos, según apunta el medio 'Le Soir'.
Al menos seis personas han resultado heridasen Amberes este jueves tras un ataque por arma blanca cerca de Operaplein, tal y como adelanta 'Le Soir'. Dos sospechosos han sido arrestados. "Todas fueron apuñaladas y dos de las víctimas se encuentran en estado crítico", ha señalado un portavoz policial en el citado medio.
En Operaplein, se ha localizado a cuatro heridos, mientras que un quinto y un sexto fueron encontrados en las inmediaciones de Rooseveltplaats y Sint-Elisabethstraat.
Los servicios médicos ya se encuentran en el lugar de los hechos para atender a las víctimas.
