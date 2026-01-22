Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Al menos seis heridos en un ataque con cuchillo en Amberes

Hay dos sospechosos detenidos, según apunta el medio 'Le Soir'.

Polic&iacute;a belga

Policía belgaEFE

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Al menos seis personas han resultado heridasen Amberes este jueves tras un ataque por arma blanca cerca de Operaplein, tal y como adelanta 'Le Soir'. Dos sospechosos han sido arrestados. "Todas fueron apuñaladas y dos de las víctimas se encuentran en estado crítico", ha señalado un portavoz policial en el citado medio.

En Operaplein, se ha localizado a cuatro heridos, mientras que un quinto y un sexto fueron encontrados en las inmediaciones de Rooseveltplaats y Sint-Elisabethstraat.

Los servicios médicos ya se encuentran en el lugar de los hechos para atender a las víctimas.

