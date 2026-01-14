Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Agresiones a civiles

Manifestantes denuncian que los agentes del ICE golpean y detienen a cualquier persona, sea inmigrante o no

Los interceptan en gasolineras donde son inmovilizados y trasladados a la fuerza, según videos de ciudadanos.

Manifestantes denuncian que los agentes del ICE golpean y detienen a cualquiera, inmigrante o no

Las calles de Minnesota (Estados Unidos) se han convertido en escenario de protestas y tensión tras una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por agentes federales. En uno de los episodios más recientes, una mujer fue sacada a empujones de su vehículo durante una manifestación en Minneapolis, lo que desató una nueva ola de indignación en el país.

Las movilizaciones contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han multiplicado en varias ciudades de Estados Unidos. Los manifestantes denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes, que estarían deteniendo a personas sin comprobar si son o no inmigrantes.

En el estado de Minnesota no hay un lugar seguro. Videos grabados por ciudadanos muestran cómo algunos detenidos son interceptados en gasolineras, inmovilizados y trasladados por la fuerza. Las imágenes, que ya circulan en redes sociales, también reflejan la respuesta de los agentes con granadas aturdidoras, gas pimienta y proyectiles de goma para dispersar a los manifestantes. En California, un universitario de 21 años resultó con heridas en el ojo y el cráneo tras participar en una protesta.

Mientras tanto, los demócratas han anunciado que intentarán forzar un juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump. Por su parte, el presidente estadounidense ha defendido las acciones del ICE, asegurando que sus agentes están haciendo "un gran trabajo" al capturar "miles de criminales ilegales de muchas nacionalidades".

En apenas cuatro meses, el número de agentes federales ha pasado de 10.000 a 22.000. Muchos de estos nuevos reclutas no tienen experiencia previa ni requisito de edad. “Amo mi trabajo. No puedo creer que me paguen por esto”, afirmó uno de los agentes, reflejando el clima de poder y controversia que rodea estas operaciones.

Un agente del ICE le disparó

La semana pasada Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, murió tras recibir varios disparos de un agente del ICE durante una operación. Testigos aseguran que la mujer acababa de dejar a uno de sus tres hijos en la escuela cuando, al ser sorprendida por los agentes, se mostró nerviosa y le dispararon.

Tras esto, decenas de manifestantes se congregaron en las calles, denunciando lo que califican como uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes. Muchos detenidos son interceptados en gasolineras o sacados de sus vehículos sin previo aviso.

Este martes, seis fiscales federales en Minneapolis, incluido el fiscal adjunto Joseph Thompson, han presentado su dimisión tras recibir presiones del Departamento de Justicia. Según fuentes citadas por 'The New York Times', los altos cargos habrían pedido que se investigara por la vía penal a la viuda de Good, una decisión que los fiscales consideraron inaceptable.

Manifestantes denuncian que los agentes del ICE golpean y detienen a cualquier persona, sea inmigrante o no

