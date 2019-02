Los mejores momentos de los Oscars 2019: desde la actuación de Queen hasta las lágrimas de Lady Gaga

-Queen abre la gala con We will rock you

El cantante Adam Lambert, junto a lo que queda del grupo Queen, abrió la Gala de los Oscars 2019

-Lady Gaga recoge el premio a mejor canción

La cantante Lady Gaga fue galardonada a Mejor Canción por 'Shallow', de Ha nacido una estrella. En su discurso, agradeció a su compañero, Bradley Cooper, por su confianza.

-Lady Gaga y Bradley Cooper cantan Shallow

Los protagonistas de Ha nacido una estrella cantaron la Shallow, ganadora del Óscar a Mejor Canción.

-El director Stike Lee y su discurso contra el racismo

Stike Lee fue galardonado a Mejor Guión Adaptado por Infiltrado en el KKKlan. En su discurso contra el racismo, pidió amor y respeto.

-Javier Barden, contra Donald Trump

En su discurso de presentación del galardón a Mejor Película Extranjera, Javier Bardem defendió el talento, la cultura y el lenguaje libres de restricciones o muros en referencia a las políticas anti-inmigración de Trump.