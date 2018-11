Leonardo DiCaprio y Brad Pitt llaman a la participación en las legislativas de EEUU: "Se decide el futuro de nuestro país"

Las elecciones legislastivas del próximo martes en EEUU están involucrando a todo el mundo. Barack Obama ha regresado al 'ring' político para pedir el apoyo para los demócratas y Donald Trump hace lo propio con los suyos.

Pero no solo los políticos se han remangado la camisa. La presentadora Oprah Winfrey es una de las más implicadas, pide el voto para la candidata demócrata de Georgia, y no es la única.

Dos de los actores estadounidenses más famosos, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, sumaron fuerzas para luchar contra la abstención, en unos comicios en los que la participación suele ser mucho más baja que en los presidenciales.

"El futuro de nuestro país se decidirá esta semana", sentencia DiCaprio al comienzo de un vídeo junto a Pitt estrenado en la plataforma digital progresista Now This, del que se hacen eco numerosos medios estadounidenses. "Las elecciones no solo importan cuando votamos a presidentes, y estas elecciones podrían ser las más significativas de nuestra vida", agregó el ganador del Óscar.

DiCaprio recordó que de la configuración del Congreso a raíz de las elecciones dependerán temas como "las leyes sobre seguridad en el manejo de las armas, la política migratoria, el agua y el aire limpios" y el acceso a "cuidados sanitarios".

Pitt, por su parte, pidió pronunciarse también sobre los cargos locales, y en particular sobre los parlamentos estatales, porque ellos "determinarán el futuro del cambio climático, el sistema de justicia criminal, los fondos para educación, la igualdad para (la comunidad) LGBTQ e incluso la oportunidad de votar".

Algunas de las voces femeninas más importantes de Hollywood se han unido en otro vídeo que pregunta a los ciudadanos qué es lo que realmente les importa. Cher, Julianne Moore y Jodie Foster entre otras hablan de los derechos fundamentales. "Si no quieres más tiroteos en las escuelas, vota" dice Ellen Pompeo.

Recuerda al de la constelación de estrellas que apoyaron en 2016 a Hillary Clinton. No mencionan a Trump, pero está implícito en cada crítica.

Y a estas manifestaciones se le suma otro revés mediático. Incluso el popular rapero Kanye West que siempre se había mostrado incondicional le ha retirado su apoyo por sentirse utilizado.