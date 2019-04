La marca Gucci abandona las pieles de animales

YA NO ESTÁN DE MODA

La firma Gucci le dice adiós a las pieles. Según su presidente: "ya no están de moda" y por eso no las van a incluir en sus colecciones. Decisión que implica que ya no van a utilizar piel de vison, zorro o conejo en sus prendas a partir de su próxima colección Primavera/Verano 2018. La casa de modas italiana subastará las prendas de piel que tenga almacenadas a partir de esa fecha.