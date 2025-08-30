Kiev advierte de que Rusia está preparando una ofensiva a gran escala contra Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha avisado a Rusia que está preparando una ofensiva nueva "a gran escala" y asegura que el número de tropas rusas que se encuentran desplegadas en las inmediaciones de Pokrovsk es de unos 100.000 soldados, lo que hace que esa región de Ucrania esté en grave peligro.

"La concentración de tropas en la región alcanza los 100.000 soldados, según los datos que tenemos", ha señalado Zelenski. Y es que según Kiev, informa que los rusos están preparando un posible nuevo ataque, pero resalta que "Ucrania está preparada".

Pokrova es una ciudad minera en el sur de la región de Donesk y, antes de la guerra, tenía cerca de 60.000 habitantes, pero ha perdido población porque mucha gente se ha ido debido al constante asedio ruso. En los últimos días, la región en torno a esta ciudad se ha convertido en el epicentro de los combates sin que los rusos hayan logrado, hasta ahora, apropiarse de la misma, que es un nudo de transporte importante en toda la zona del país.

Continúan los ataques

No obstante, los enfrentamientos siguen en otros puntos del país. Las autoridades de la región ucraniana de Zaporiyia han reportado una serie de ataques rusos con misiles y drones en los que ha resultado muerta al menos una persona y 28 ciudadanos han resultado heridos.

En total ha habido doce ataques con distintos tipos de armas, según el gobernador de la región, Ivan Fedorov. La Federación Rusa se anexionó en 2002 Zaporiyia, pero no ha logrado el control completo de la región, a pesar de los fuertes y constantes ataques desde que comenzó el conflicto.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que las fuerzas rusas se han abierto paso a un nuevo sector de la frontera con la región ucraniana de Dnipropetrovsk con la toma definitiva de la localidad de Kamishevaja. "Las unidades de la agrupación militar Vostok liberaron la localidad de Kamishevaja de la república popular de Donetsk", ha informado el ministro ruso.

Según Defensa, las fuerzas rusas causaron más de 250 bajas a cuatro brigadas enemigas en tres localidades aledañas de Dnipropetrovsk. El Kremlin ha anunciado además que siguen los avances de los rusos en otros sectores del frente, fundamentalmente en las regiones de Járkov y Donetsk.

Putin ha reconocido un ataque masivo nocturno "contra empresas fabricantes de misiles y equipamiento aéreo, y aeródromos de Ucrania", al señalar que "los objetivos fueron destruidos".

Atentado contra autoridades ucranianas

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el propio presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en un comunicado en su perfil de X. El Ministerio del Interior y la Fiscalía de Ucrania han confirmado que Parubi ha muerto al recibir varios disparos al mediodía. El expresidente del Parlamento falleció en el acto en plena calle.

Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un "horrendo asesinato" y ha anunciado el inicio "inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte".

