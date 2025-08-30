Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra Ucrania

Kiev advierte de que Rusia está preparando una ofensiva a gran escala contra Ucrania

Ucrania asegura que "está preparada" para afrontar la ofensiva nueva contra de Rusia.

Zelenski en una rueda de prensa

Kiev advierte de que Rusia está preparando una ofensiva a gran escala contra Ucrania | Getty

Publicidad

Mario Ramírez Millán
Publicado:

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha avisado a Rusia que está preparando una ofensiva nueva "a gran escala" y asegura que el número de tropas rusas que se encuentran desplegadas en las inmediaciones de Pokrovsk es de unos 100.000 soldados, lo que hace que esa región de Ucrania esté en grave peligro.

"La concentración de tropas en la región alcanza los 100.000 soldados, según los datos que tenemos", ha señalado Zelenski. Y es que según Kiev, informa que los rusos están preparando un posible nuevo ataque, pero resalta que "Ucrania está preparada".

Pokrova es una ciudad minera en el sur de la región de Donesk y, antes de la guerra, tenía cerca de 60.000 habitantes, pero ha perdido población porque mucha gente se ha ido debido al constante asedio ruso. En los últimos días, la región en torno a esta ciudad se ha convertido en el epicentro de los combates sin que los rusos hayan logrado, hasta ahora, apropiarse de la misma, que es un nudo de transporte importante en toda la zona del país.

Continúan los ataques

No obstante, los enfrentamientos siguen en otros puntos del país. Las autoridades de la región ucraniana de Zaporiyia han reportado una serie de ataques rusos con misiles y drones en los que ha resultado muerta al menos una persona y 28 ciudadanos han resultado heridos.

En total ha habido doce ataques con distintos tipos de armas, según el gobernador de la región, Ivan Fedorov. La Federación Rusa se anexionó en 2002 Zaporiyia, pero no ha logrado el control completo de la región, a pesar de los fuertes y constantes ataques desde que comenzó el conflicto.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que las fuerzas rusas se han abierto paso a un nuevo sector de la frontera con la región ucraniana de Dnipropetrovsk con la toma definitiva de la localidad de Kamishevaja. "Las unidades de la agrupación militar Vostok liberaron la localidad de Kamishevaja de la república popular de Donetsk", ha informado el ministro ruso.

Según Defensa, las fuerzas rusas causaron más de 250 bajas a cuatro brigadas enemigas en tres localidades aledañas de Dnipropetrovsk. El Kremlin ha anunciado además que siguen los avances de los rusos en otros sectores del frente, fundamentalmente en las regiones de Járkov y Donetsk.

Putin ha reconocido un ataque masivo nocturno "contra empresas fabricantes de misiles y equipamiento aéreo, y aeródromos de Ucrania", al señalar que "los objetivos fueron destruidos".

Atentado contra autoridades ucranianas

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el propio presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en un comunicado en su perfil de X. El Ministerio del Interior y la Fiscalía de Ucrania han confirmado que Parubi ha muerto al recibir varios disparos al mediodía. El expresidente del Parlamento falleció en el acto en plena calle.

Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un "horrendo asesinato" y ha anunciado el inicio "inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Cierran en Italia otra web con fotos de mujeres con contenido machista subidas sin consentimiento como la de Meloni

Aumentan las webs con fotos tomadas sin consentimiento de mujeres

Publicidad

Mundo

Imagen de Matilde Muñoz

Encuentran el cadáver de la turista española desaparecida en Indonesia enterrado en una playa

Zelenski en una rueda de prensa

Kiev advierte de que Rusia está preparando una ofensiva a gran escala contra Ucrania

El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi

Asesinan a tiros en Leópolis al expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi

Imágenes de Gaza.
Gaza

Israel declara la Ciudad de Gaza "zona de combate" y corta la entrada de ayuda

Policía australiana
Crimen

Un hombre secuestra, asesina y calcina el cuerpo de una mujer en el interior de un coche

Imagen de archivo de Donald Trump
Aranceles

La Justicia de EEUU declara ilegales los aranceles de Trump pero los mantiene vigentes hasta octubre

La corte ha fallado, con siete votos a favor, que el Congreso no otorga a Trump una "amplia autoridad para imponer aranceles sobre el tráfico".

muere piloto de caza F-16
Polonia

VÍDEO: Muere un piloto de un caza F-16 entre llamas al estrellarse su avión en pleno ensayo acrobático

En mitad de un espectáculo aéreo se produce una explosión mortal provocando una gran consternación en Radom (Polonia).

Fotos íntimas de mujeres en grupos de Facebook

Alerta por los 'chats de depravados': miles de hombres comparten fotos íntimas de sus parejas sin permiso

Donald Trump

Trump, un enamorado del oro y mármol, busca que los edificios gubernamentales sigan el estilo neoclásico

Concentración en la plaza de los rehenes de Tel Aviv en respaldo a los rehenes liberados el 22 de febrero de 2025

Israel recupera los cadáveres de dos rehenes secuestrados en los ataques del 7 de octubre

Publicidad