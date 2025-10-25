Una joven se queda ciega después de que un parásito entrase en su ojo mientras se duchaba

Una joven de 19 años se ha quedado ciega después de que un parásito raro entrara en su ojo. En concreto, ese parásito entró en su ojo porque se duchó mientras usaba lentes de contacto. Grace Jamison, quien recientemente compartió su historia en redes sociales, fue diagnosticada con queratitis por acanthamoeba, una afección causada por amebas microscópicas que se incrustan en la córnea. Tal y como ella misma explicó, la acanthamoeba se encuentra típicamente en fuentes de agua como lagos, pozos e incluso, en el agua de la ducha, así como en el polvo y la suciedad.

Aunque esta infección la puede contraer cualquier persona, son especialmente propensas aquellas que usan lentes de contacto y corren más riesgo si no siguen las prácticas de higiene recomendadas.

Cuando comenzó a perder la vista, Grace compartió un vídeo en TikTok contando su experiencia. En dicho vídeo, que ha sido visto más de seis millones de veces, la joven aseguraba que "estaba viviendo en República Dominicana cuando se duchó con sus lentes de contacto puestas".

Asimismo, añadió que "el agua en República Dominicana no está muy limpia y que contenía acanthamoeba". También advirtió que la infección también se puede contraer al nadar o dormir con lentes de contacto.

Por ducharse con las lentes del contacto, Jamison se enfrenta a un intensivo y doloroso tratamiento. La joven de 19 años aseguró que debía aplicarse gotas oftálmicas medicadas cada treinta minutos o una hora, algunas de las cuales contienen desinfectante para piscinas y productos químicos para matar el parásito.

Ese tratamiento durará entre seis meses y un año y se requiere de otro tratamiento adicional para abordar las cicatrices y el daño que el parásito ha causado. La joven ha asegurado que "los síntomas de la acanthamoeba son bastantes severos" y "causa visión borrosa y es difícil de vivir".

No obstante, a pesar de los desafíos, Grace no pierde la esperanza y está utilizando su experiencia para crear conciencia sobre la seguridad de las lentes de contacto. De la misma manera, instó a otros a seguir precauciones sencillas como lavarse las manos antes de quitarse o ponerse las lentes.

También Grace ha asegurado que el objetivo de compartir su historia es que la gente se dé cuenta de lo fácil que es perder la visión. Tal y como ella misma aseguró, "mucha gente da por sentado la visión y lo maravilloso que es poder ver".

Una joven se ve obligada a dejar sus estudios tras una infección ocular

Hace unos años, una joven de Londres tuvo que dejar su trabajo y sus estudios como consecuencia de una infección en los ojos tras bañarse en el mar con lentillas, tal y como informa el medio británico Metro.

Esta joven empezó a sufrir migrañas muy fuertes y sintió como "si tuviera metal en los ojos". Ese dolor se fue haciendo cada vez más fuerte hasta que un día despertó y no podía ver. A la joven de 19 años se le formó una cicatriz corneal encima de la infección y necesitará trasplantes de córnea para recuperar la visión.

