Una joven de 19 años es encontrada muerta en una playa entre dingos

Una joven de 19 años ha sido encontrada muerta en una playa de Australia. Según recoge el comunicado de la Policía de Queensland, a las 6:35 a.m del pasado 19 de enero, la policía recibió una llamada en la que se informaba que una mujer fue localizada inconsciente.

Las primeras informaciones apuntan a que la chica habría ido a nadar a las cinco de la mañana. De acuerdo al testimonio de su padre, Todd James, al medio canadiense CBC News, su hija llamada Piper fue a darse un baño y ver el amanecer.

Tal y como recoge CBC News, el inspector de policía de Queensland, Paul Algie, detalló que dos hombres encontraron su cuerpo de la joven en la playa, rodeada de "aproximadamente 10 dingos". Instantes después se corroboró su muerte. "Puedo confirmar que había marcas en su cuerpo que indicaban que los dingos la habían interferido", contó Algie.

Aunque todavía no se sabe la causa oficial de la muerte, la policía sostiene tres hipótesis, según el relato del padre: la joven se ahogó mientras nadaba y los dingos atacaron sus restos mortales, los dingos la persiguieron hasta el agua, donde se ahogó; o fue atacada y asesinada por dingos en la playa.

Según relató su madre, Angela James, el medio canadiense Global News, su hija quiso viajar con su mejor amiga y se fueron a finales de octubre al país oceánico. El objetivo era recorrer toda Australia y debían regresar antes de finales de marzo. "Sé que habían hablado conmigo hace unas semanas. Les pregunté sobre su plan, y pensaban buscar trabajo para ganar dinero y seguir explorando y recorriendo las ciudades, y simplemente ser libres", ha relatado la madre.

Australia alerta de la presencia de Dingos

Cabe señalar que el Gobierno de Queensland anunció una alerta el pasado 12 de diciembre que se aplica hasta el 31 de enero, con el que los guardaparques instan a los visitantes a mantenerse a salvo de los dingos. Todo ello, tras registran una mayor actividad de estos animales en la playa este.

"Los dingos han estado destrozando tiendas de campaña, robando comida o propiedades, causando daños a la propiedad y acercándose a la gente. Se recomienda a los visitantes extremar la precaución en estas zonas y considerar acampar en una zona de acampada vallada", emite el aviso.

Asimismo, se ha anunciado el cierre de parte de la playa llamada Zona de Acampada 5, ubicada en la Isla Fraser (K'gari) debido a los riesgos que pueden traer consigo estos animales.

De acuerdo con lo que detalla el Servicio de Parques y Vida Silvestre de Queensland y recoge la BBC, viven 200 dingos en K'Gari, declarado Patrimonio de la Humanidad.

