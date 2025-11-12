Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Italia prohíbe el acceso de menores a contenidos pornográficos: habrá que acreditar que se es mayor de edad

Italia restringe el acceso a webs de pornografía, pudiendo acceder a ellas sólo los mayores de 18 años. La ley, destinada a ayudar a las familias y a quienes cuidan de adolescentes, prohíbe, a partir del 12 de noviembre, la visualización gratuita de pornografía por parte de menores.

La ley acaba de entrar en vigor y se refiere a 45 plataformas de contenido para adultos (inicialmente 48, luego el número se redujo a 45). En concreto, exigen la implantación de un sistema de verificación de edad del usuario. Ya no bastará con declararse mayor de edad, como se requería hasta ahora, simplemente haciendo clic en un banner al acceder a un sitio para adultos. Sin embargo, esto no significa que a partir de mañana los usuarios deban tener un documento de identidad electrónico . Mucho dependerá del sistema que la plataforma pornográfica utilice para verificar la edad del usuario.

La certificación de mayoría de edad se basará en un sistema denominado "doble anonimato". Al acceder a uno de los 45 sitios web designados por Agcom (Autoridad para Garantías en las Comunicaciones), un tercero verificará su edad. Antes de acceder, recibirá un código que deberá introducir en la plataforma restringida a menores. Este sistema es similar a la autenticación de dos factores que se utiliza para acceder a un banco u otros servicios. Como alternativa, puede escanear un código QR con su teléfono inteligente. Estos códigos son proporcionados por terceros que "cumplen ciertos requisitos" de acuerdo con la normativa, según explica Agcom. ¿El motivo? El comisario Massimiliano Capitanio declara: "Para acceder a un sitio o plataforma pornográfica, no es necesario utilizar el equivalente italiano al Dnie o al certificado digital: en su lugar, se pueden usar para obtener un certificado de edad de un tercero, quien emitirá un código que luego se utilizará en el sitio pornográfico". La idea es proteger a los menores impidiendo el acceso fácil a contenidos inapropiados para su edad, pero sin que eso implique que los operadores de sitios pornográficos accedan necesariamente a los datos de los usuarios. Si alguno de los 45 sitios web mencionados incumple la normativa, la Autoridad puede proceder con advertencias, sanciones e incluso el bloqueo del sitio en cuestión en Italia.

Aplicación de verificación de edad

Agcom está probando una aplicación de verificación de edad desarrollada por la Comisión Europea en colaboración con el Departamento de Transformación Digital . Esta "podría representar una solución técnica compartida por todos los Estados miembros". Sin embargo, la prueba no ha concluido aún, lo hará a finales de año . Ya hay plataformas como que ofrecen en Italia servicios de verificación de edad, ya sea descargando la aplicación Yoti, que requiere una foto del documento de identidad, o con el método de la "estimación de edad", que se realiza tomando una foto de tu rostro con tu teléfono. La IA analizará la imagen para hacer una estimación precisa

