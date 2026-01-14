Irán prepara las primeras ejecuciones de manifestantes por las protestas: Erfan Soltani será ahorcado

El régimen iraní ha dado un paso más en la represión de las protestas antigubernamentales al preparar las primeras ejecuciones de personas detenidas en las movilizaciones de las últimas semanas. Una de las primeras víctimas será Erfan Soltani, un joven de 26 años condenado a muerte tras un proceso exprés y cuya ejecución por ahorcamiento está prevista para este miércoles.

Según ha denunciado la organización de derechos humanos Hengaw, Soltani "fue arrestado en su domicilio particular" el pasado jueves durante las protestas registradas en Fardis, una ciudad situada en el extrarradio de Teherán. "No se ha identificado oficialmente a la autoridad que lo arrestó. Tan solo cuatro días después de su arresto, se notificó a la familia que se había programado su ejecución", subraya la ONG.

"La sentencia de muerte es firme"

Hengaw asegura que, desde su detención, el joven ha sido privado de las garantías más elementales. "Desde su arresto, Erfan Soltani se ha visto privado de sus derechos más básicos, como el acceso a asistencia jurídica, el derecho a la defensa y otras garantías procesales fundamentales. Su familia también ha sido deliberadamente desinformada sobre el proceso judicial", añade la organización.

La ONG afirma que las autoridades ya han comunicado a los allegados que "la sentencia de muerte es firme" y que se llevará a cabo este mismo miércoles. "La familia solo ha tenido una breve oportunidad para una última visita antes de la ejecución", advierte Hengaw. Otras organizaciones iraníes de derechos humanos han indicado que la ejecución se realizará mediante ahorcamiento, un método habitual en Irán y que en numerosas ocasiones se lleva a cabo de forma pública.

Procesos judiciales acelerados

Y es que el aparato judicial iraní ha anunciado su intención de acelerar los procesos contra los detenidos acusados de causar muertes durante las protestas. El jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, afirmó durante una visita a un centro de detención que "los responsables de decapitar o quemar viva a la gente en las calles deben ser juzgados y castigados lo antes posible", según la televisión estatal IRIB.

Trump anuncia "acciones muy firmes"

Estas declaraciones se produjeron horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera en una entrevista a CBS de que Washington "adoptará acciones muy firmes" si Irán comienza a ejecutar a manifestantes detenidos. La advertencia llegó tras las denuncias de ONG que alertaban de que la primera ejecución podría producirse este mismo miércoles.

"Afiliados al régimen israelí"

El Gobierno iraní sostiene que detrás de los disturbios hay "terroristas" responsables de matar a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad con el objetivo de provocar una intervención extranjera. El Ministerio de Inteligencia ha informado de la detención de cerca de 300 personas implicadas en los disturbios, incluidos varios considerados "cerebros" de las protestas en Teherán. Entre ellos, uno acusado de incendiar dos mezquitas y matar a dos miembros de la fuerza paramilitar Basij.

Según el ministerio, durante las operaciones se han incautado armas y explosivos y se han abierto 20 casos por presuntos vínculos entre los detenidos y "grupos afiliados al régimen israelí", en línea con las acusaciones de Teherán contra Israel y Estados Unidos por, supuestamente, azuzar las protestas.

En este contexto, está previsto que este miércoles se celebre un funeral en honor a cien civiles y miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos durante los disturbios, según confirmó el director de la Fundación de Mártires, Ahmad Musavi, a la cadena Press TV.

Casi 2.500 muertos

Las cifras de víctimas varían según las fuentes. La ONG Human Rights Activists (HRA) denunció que 1.850 personas, incluidos nueve niños, han muerto durante la represión, y cifró en más de 16.700 los detenidos. Iran Human Rights (IHR) eleva el balance a 734 fallecidos, mientras que HRANA, con sede en Estados Unidos, habla de más de 2.400 muertos.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, insistió el lunes en que "la situación está bajo control" y acusó a Estados Unidos e Israel de fomentar la violencia para dar una "excusa" al presidente estadounidense para intervenir militarmente.

Araqchi aseguró además que Irán "no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una" y defendió la vía de unas "negociaciones justas" con Washington, pese a las amenazas de Trump sobre un posible ataque contra el país.

