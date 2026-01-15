La influencer Sara Bennet comunica su muerte a los 39 años tras casi tres años con ELA

La influencer estadounidense Sara Bennet ha muerto a los 39 años, menos de tres años después de recibir el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La propia creadora de contenido anunció su muerte a través de sus redes sociales mediante un mensaje póstumo, redactado antes de su fallecimiento, en el que se despide de su entorno y reflexiona sobre el tramo final de su vida con la enfermedad.

Bennet fue diagnosticada en marzo de 2023, un año después de la aparición de los primeros síntomas. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, provocando una pérdida progresiva del control muscular, incluida la capacidad de hablar o respirar. La evolución de la patología obligó a la influencer a abandonar su actividad profesional y a reorganizar por completo su vida personal y familiar.

Un mensaje escrito antes

Consciente del desenlace, Bennet dejó preparado un texto que fue publicado tras su fallecimiento. En él, afirma: "No siento dolor ni estoy cansada. Puedo reír, hablar y moverme. Al reflexionar sobre los últimos meses de mi vida, me alegro de no haberme ido de repente, incluso con el sufrimiento. He completado mi lista". En ese mismo mensaje, la influencer agradece el tiempo que tuvo para despedirse de su marido y de sus dos hijos, de 7 y 9 años, y expresa su gratitud por la vida que pudo compartir con ellos.

El texto también recoge una reflexión sobre la muerte y el legado personal, con referencias a la naturaleza y al paso del tiempo, que fue recibido con numerosas muestras de apoyo por parte de su comunidad digital.

Una petición para el futuro de sus hijos

En lugar de flores u homenajes, Bennet pidió que quienes quisieran colaborar realizaran donaciones destinadas a los fondos educativos de sus hijos. La influencer explicó que estas aportaciones buscan ayudar a su marido a garantizar la manutención y la formación de los menores en los próximos años.

En los textos que acompañan a las campañas de recaudación, Bennet relató su trayectoria vital antes de la enfermedad. Durante 15 años trabajó como profesora de Ciencias Sociales en un instituto, fue entrenadora de natación, asesora de actividades escolares y miembro de la junta directiva de una organización dedicada a la prevención del suicidio. También gestionaba un pequeño negocio relacionado con la organización personal.

Tras el diagnóstico, Bennet utilizó sus redes sociales para mostrar la evolución de la ELA y compartir su día a día con la enfermedad. A lo largo de este proceso, documentó los cambios físicos y emocionales derivados de la patología, manteniendo una comunicación constante con seguidores que atravesaban situaciones similares.

Desde la publicación del mensaje póstumo, su perfil se ha llenado de mensajes de despedida y apoyo, especialmente de personas afectadas por la ELA y de familiares que han vivido procesos parecidos.

