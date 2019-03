Los hospitales se convierten en refugios

Es el hospital de la Cruz Roja en la ciudad japonesa de Ishinomaki, donde se han refugiado cientos de personas que no tienen donde ir después del tsunami que la semana pasada devastó la ciudad. Aquí no solo acuden quienes necesitan tratamiento médico, sino también los que se han quedado sin hogar y no saben donde acudir. Se hacinan en los pasillos, bajo mantas y tumbados en el suelo, pero en ningún momento hay señales de desesperación o violencia por la situación. Los dirigentes del hospital resaltan el carácter paciente y disciplinado de los japoneses que esperan en una cola durante horas para adquirir productos de primera necesidad y todos comportándose de forma correcta. El síntoma más frecuente que presentan los pacientes que allí acuden es la hipotermia ya que la mayoría de los japoneses llevan cuatro días sin calefacción.

