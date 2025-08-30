Un hombre secuestra, asesina y calcina el cuerpo de una mujer en el interior de un coche

Encuentran al culpable del asesinato de Thi Kim Tran, una mujer de 45 años que fue secuestrada y posteriormente, asesinada: este jueves, los agentes de la Policía de Nueva Gales del Sur han arrestado a The Anh Nguyen, un hombre de 29 años. Tras la detención, el varón compareció ante el Tribunal Local de Bankstown.

Los hechos tuvieron lugar a mediados del mes de abril en el suburbio de Bankstown, un municipio al suroeste de Sídney. Tal y como informa la Policía de Nueva Gales del Sur, los agentes acudieron a una residencia alrededor de las 22:30 horas después de tener noticias de que un grupo de desconocidos habían irrumpido en dicha vivienda antes de, presuntamente, secuestrar a una mujer de 45 años.

Durante el incidente, se informó a los agentes de que los secuestradores, que ambos portaban un arma de fuego, agredieron a un niño de ocho años con un bate de béisbol antes de obligar a la mujer a subir a una camioneta. Tal y como informaron las autoridades, los paramédicos de ambulancia de Nueva Gales del Sur atendieron al menor, que presentaba múltiples lesiones en la cabeza. Posteriormente, el niño fue trasladado al hospital para recibir un tratamiento adicional.

Tan solo una hora después en ese mismo día, los servicios de emergencia acudieron a Welfare Avenue, en Beverly Hills, porque les habían notificado de un incendio en un vehículo. En dicho vehículo, que quedó completamente destruido, encontraron el cuerpo de Thi Kim Tran, la mujer de 45 años.

Cinco meses después del asesinato, el agresor fue arrestado en una unidad de Bankstown y posteriormente, trasladado a la comisaría de ese municipio. Desde la comisaría, los agentes confirmaron que el sospechoso había sido acusado de asesinato y de lesiones con intención de causar lesiones graves.

La víctima podría haber sido el objetivo de una red de crimen organizado en Victoria

Las investigaciones establecieron que la mujer y el menor de ocho años podrían haber sido el objetivo de un ataque organizado por la Red de Crimen Organizado de Victoria. Tal y como señaló el comunicado policía, el esposo de la víctima pertenecía a esta red.

Además, se confirmó que la víctima fue asesinada a tiros en presencia de un menor de 15 años, que no sufrió lesiones, y del niño de ocho. Tal y como ha detallado el Sydney Morning Herald, desnudaron a la mujer delante de los niños antes de matarla.

Por otra parte, el comandante de la Brigada de Homicidios, Joe Doueihi, declaró que Nguyen no disparó a la víctima pero que participó en su muerte.

Según la ABC, Nguyen "viajó en caravana con los agresores hasta la residencia de la víctima". Tal y como ha afirmado el comandante de la Brigada de Homicidios, el hombre "estacionó su coche en la entrada y llamó a la puerta principal con los tres agresores detrás de él, armados con un arma de fuego, un bate de béisbol y con el rostro cubierto".

Posteriormente, "se echó a un lado, lo que permitió que los agresores agredieran gravemente a la niña y luego secuestraran y desnudaran a la mujer en la calle", según aseguró el agente al Sydney Morning Herald.

Nguyen era "colaborador" del esposo de Thi Kim Tran

Los detectives descubrieron que Nguyen era presuntamente un "colaborador cercano" del esposo de Tran, según la ABC, y agregó que estaban vinculados a un cártel de drogas de Victoria.

También afirmaron que la víctima era inocente y desconocía la presunta actividad delictiva de su esposo, según el Sydney Morning Herald.

