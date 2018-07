Un grupo de buzos ha inspeccionado el casco del Sorrento en buscas de fugas

El transbordador Sorrento, que se incendió el pasado 28 de abril a 18 millas al suroeste de Mallorca, está atracado en el puerto de Sagunto. Ahora comenzarán los trabajos de descarga de las plataformas y vehículos que transporta y el apuntalamiento del pontón, unos trabajos para los que se prevé un tiempo no superior a las dos semanas, según ha indicado la Autoridad Portuaria de Valencia. Además, se realizarán las pertinentes inspecciones del buque, que ha llegado desde aguas de Baleares remolcado por el barco Gianemilio C a una velocidad de entre 3 y 3,5 nudos, escoltado por el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor y una lancha patrullera de la Guardia Civil. Un nutrido grupo de vecinos de Sagunto, turistas y visitantes se han acercado a la playa con curiosidad para ver el buque según se aproximaba al puerto.

La mayoría de ellos han expresado su malestar por el hecho de que el barco haya sido transportado hasta este puerto y no se haya quedado en Mallorca, pues temen que pueda acarrear contaminación, según han explicado a EFE dos vecinas de Madrid, Noelia Liañez y Adelina Moreno, que pasan habitualmente sus vacaciones en esta playa. También vecinos del puerto de Sagunto, como Rubí Izar, Lili Valentinova, Marta Barbeito o Alba García, han protestado por este hecho y han mostrado su temor a que el buque pueda influir negativamente en el turismo. Otro vecino, Miguel Ángel Caballer ha asegurado que el puerto de Sagunto se está convirtiendo en un "cementerio" que alberga buques fuera de uso.

El barco siniestrado, cuya operadora es Acciona Trasmediterránea, contaba con 186 metros de eslora, transportaba 156 ocupantes, que fueron evacuados tras el incendio, así como 98 camiones vacíos y 25 con carga. Además, en su interior hay unas 750 toneladas de combustibles y líquidos contaminantes. El remolque hasta Sagunto se ha realizado después de que el plan que ha presentado el armador, la naviera Grimaldi, propietaria del transbordador, fuera aprobado por las autoridades marítimas. En este sentido, el delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha asegurado hoy que el traslado se ha realizado bajo "requisitos muy exigentes" para evitar riesgos medioambientales. Por su parte, todos los grupos del Ayuntamiento de Sagunto (PP, PSPV, Compromís, EU e Iniciativa Porteña) se han pronunciado de forma unánime en contra del traslado del buque a este puerto por considerar que no necesario desde el punto de vista operativo.

Las protestas vecinales comenzaron ayer con la participación de unas 350 personas que contarán con el respaldo de los grupos políticos, aunque hoy no se ha realizado ninguna. Iniciativa Porteña ha manifestado que Sagunto también es una localidad turística, y los visitantes "esperan encontrar una playa segura y limpia" cuando vienen, por lo que ha criticado que el buque finalmente haya ido a parar a este puerto. El grupo Compromís considera una "temeridad" la decisión de trasladar el "ferry" a Sagunto hasta unos "inexistentes astilleros", mientras que Greenpeace espera que no se produzca ningún "accidente, incidente o molestia" y que se establezcan "todas las medidas de seguridad posibles". Acció Ecologista-Agró ha calificado de "irresponsabilidad mayúscula" el hecho de que el buque se haya trasladado a Sagunto únicamente para descargar los camiones, cuando "podía haber ido" a otro puerto más cercano. Ha alertado además de que, al parecer, no descargarán el fuel en Sagunto y tendrán que llevarlo a otro puerto, "de nuevo por aguas del Mediterráneo", para su reparación o desguace.