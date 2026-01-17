NEVADA HISTÓRICA
Una gran nevada sepulta la península rusa de Kamchatka al noreste del país
Nevada histórica en la penísula rusa de Kamchatka. Las autoridades han decretado el estado de emergencia despues de varios días de tormenta, la peor en tres décadas.
Publicidad
Las ráfagas de viento y acumulaciones de nieve de carácter histórico, con hasta dos metros en áreas urbanas, han enterrado viviendas, forzado el despliegue de la Guardia Nacional y obligado a habilitar vehículos oficiales como transporte de emergencia.
Las precipitaciones han sido extraordinarias y, en algunos barrios, la nieve acumulada ha alcanzado y superado el metro y medio, con registros puntuales cercanos a los dos metros. Esta situación ha enterrado accesos, generado grandes ventisqueros y provocado daños en numerosos tejados.
En algunas calles se acumulan varios metros de nieve. Al menos dos personas han muerto. Todo apunta a que las dos víctimas mortales habrían quedado atrapadas tras el desprendimiento de la nieve acumulada sobre un tejado. Las tiendas de alimentación comienzan a escasear los productos. El fenómeno no es aislado dentro del mapa de Rusia esta temporada. En varias regiones del país se han batido récords de precipitaciones y acumulaciones.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.
Publicidad