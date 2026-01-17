Una gran nevada sepulta la península rusa de Kamchatka al noreste del país

Las ráfagas de viento y acumulaciones de nieve de carácter histórico, con hasta dos metros en áreas urbanas, han enterrado viviendas, forzado el despliegue de la Guardia Nacional y obligado a habilitar vehículos oficiales como transporte de emergencia.

Las precipitaciones han sido extraordinarias y, en algunos barrios, la nieve acumulada ha alcanzado y superado el metro y medio, con registros puntuales cercanos a los dos metros. Esta situación ha enterrado accesos, generado grandes ventisqueros y provocado daños en numerosos tejados.

En algunas calles se acumulan varios metros de nieve. Al menos dos personas han muerto. Todo apunta a que las dos víctimas mortales habrían quedado atrapadas tras el desprendimiento de la nieve acumulada sobre un tejado. Las tiendas de alimentación comienzan a escasear los productos. El fenómeno no es aislado dentro del mapa de Rusia esta temporada. En varias regiones del país se han batido récords de precipitaciones y acumulaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.